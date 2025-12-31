Пленки Миндича — Кошевой признался, что ненавидит бизнесмена

Комик Евгений Кошевой Евгений Кошевой. Фото: кадр из видео

Коррупционный скандал в энергетике, к которому причастен бизнесмен Тимур Миндич, сильно ударил по студии "Квартал 95", акционером которой он был до недавнего времени. Для команды это было большим шоком.

Об этом сообщил художественный руководитель студии "Квартла 95" Евгений Кошевой рассказал в интервью Сергею Иванову на канале "Исландия".

Реклама

Читайте также:

Как скандал с Миндичем повлиял на "Квартал 95"

Кошевой рассказал, что большинство артистов не знают Миндича и не видели его. По его словам, для него бизнесмен тоже не является близким знакомым.

"Ну, для меня это какой-то бородатый чувак. Хорошо говорит, всегда здоровается, всегда улыбается. Но, оказывается, за той улыбкой что-то было, и оно вылезло, и никто об этом даже не предупредил, и никто не знал. Вот что самое обидное. Как зимой, ты просто стоишь, ты провалился под лед, и там, в холодной воде, тебя еще и акула укусила. Вот такое ощущение. И свистка нет, чтобы тебя спасли. От этого многие пострадали. Я из-за этого его ненавижу", — заявил артист.

Он добавил, что медийный резонанс, который разразился вокруг этого дела, заглушил все хорошее, что сделала команда "Квартала 95". Евгений Кошевой поделился, что регулярно ездит с коллегами на фронт и помогает армии всем, чем может, а такие ситуации все сводят к нулю, ведь все инфопространство гудит, что юмористы — коррупционеры.

По словам артиста, также многие люди думают, что у них "много лавандоса" и они "просто в кайфах", не погружаясь в суть этой проблемы.

"И никто даже не погружается вглубь этой проблемы. Если бы рядом с той статьей не стояло "акционер Квартала 95" или "Друг Зеленского", никто бы ее не читал. Если бы просто было "Миндич коррупционный скандал", то ну это еще один коррупционный скандал, Свинарчуки, Миндичи, ну ок..." — сказал комик.

Напомним, несколько дней назад украинские журналисты нашли Миндича. Он находится в Израиле.

Общаясь с журналистами, бизнесмен назвал дело против него "медийным кейсом". Миндич заявил, что на него "совершили медиатаку".

Также он раскрыл, когда он в последний раз общался с Зеленским. По его словам, общение с главой государства происходило крайне редко.