Головна Новини дня Справа Єрмака: у САП заявили про видалення даних щодо перетину кордону

Дата публікації: 13 травня 2026 00:05
Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

У Вищому антикорупційному суді озвучили нові деталі у справі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака про легалізацію понад 460 мільйонів гривень. Прокурори САП заявили про нібито видалення даних із системи "Аркан", а також повідомили про документи щодо кадрових призначень у СБУ, вилучені під час обшуків.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій.

Частину даних про Єрмака було видалено

За словами прокурорки Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Єрмак мав чотири дипломатичні паспорти. Сторона обвинувачення заявила, що з 24 лютого 2022 року до 20 листопада 2025 року екскерівник ОП нібито перетинав державний кордон 86 разів.

У САП також повідомили, що інформацію про перетини кордону після 20 листопада 2025 року, за версією слідства, було видалено із системи "Аркан".

Окремо прокурори розповіли про результати обшуків в автомобілі водія Єрмака. За їхніми словами, там виявили документи з можливими планами кадрових призначень у Службі безпеки України.

"В авто вилучили три аркуші паперу з текстом, що починається словами: "СБ України: програма максимум"", — заявила прокурорка САП у суді.

За даними сторони обвинувачення, документи містили інформацію щодо призначення низки осіб на керівні посади в СБУ. Імена фігурантів під час засідання не озвучували, однак прокурори стверджують, що частина згаданих осіб досі працює у спецслужбі.

У ВАКС повідомили, що розгляд справи продовжиться 13 травня о 12:00.

Як повідомляли Новини.LIVE, САП клопотатиме про арешт колишнього керівника ОП у справі про легалізацію коштів. Як альтернативу прокурори пропонують заставу у розмірі 180 мільйонів гривень.

У ВАКС під час засідання прокурори САП озвучили нові подробиці про фінансування "Династії". За даними слідства, проєкт будівництва обійшовся у 735 тисяч доларів.

Водночас Єрмак заявив про можливий тиск на правоохоронні органи. За його словами, розслідування має відбуватися незалежно та без політичного чи публічного впливу.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
