Дело Ермака: в САП заявили об удалении данных о пересечении границы

Дата публикации 13 мая 2026 00:05
Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

В Высшем антикоррупционном суде озвучили новые детали в деле бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака о легализации более 460 миллионов гривен. Прокуроры САП заявили о якобы удалении данных из системы "Аркан", а также сообщили о документах по кадровым назначениям в СБУ, изъятых во время обысков.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий.

Часть данных о Ермаке была удалена

По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Ермак имел четыре дипломатических паспорта. Сторона обвинения заявила, что с 24 февраля 2022 года до 20 ноября 2025 года экс-руководитель ОП якобы пересекал государственную границу 86 раз.

В САП также сообщили, что информация о пересечении границы после 20 ноября 2025 года, по версии следствия, была удалена из системы "Аркан".

Отдельно прокуроры рассказали о результатах обысков в автомобиле водителя Ермака. По их словам, там обнаружили документы с возможными планами кадровых назначений в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

"В авто изъяли три листа бумаги с текстом, который начинается словами: "СБ Украины: программа максимум"", — заявила прокурор САП в суде.

По данным стороны обвинения, документы содержали информацию о назначении ряда лиц на руководящие должности в СБУ. Имена фигурантов во время заседания не озвучивали, однако прокуроры утверждают, что часть упомянутых лиц до сих пор работает в спецслужбе.

В ВАКС сообщили, что рассмотрение дела продолжится 13 мая в 12:00.

Как сообщали Новини.LIVE, САП будет ходатайствовать об аресте бывшего руководителя ОП по делу о легализации средств. В качестве альтернативы прокуроры предлагают залог в размере 180 миллионов гривен.

В ВАКС во время заседания прокуроры САП озвучили новые подробности о финансировании "Династии". По данным следствия, проект строительства обошелся в 735 тысяч долларов.

В то же время Ермак заявил о возможном давлении на правоохранительные органы. По его словам, расследование должно происходить независимо и без политического или публичного влияния.

