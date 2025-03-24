Список критичних обʼєктів України для США — Нагорняк розкрив деталі

Пошкоджена ТЕС після російського обстрілу. Фото: ДТЕК

Народний депутат Сергій Нагорняк зробив заяву щодо списку критичних обʼєктів України, що передали американським партнерам. За його словами, він закритий.

Про це Сергій Нагорняк повідомив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 24 березня.

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Список критичних обʼєктів України

Нагорняк зазначив, що не знає, чи повідомляє Україна Сполучені Штати про російські удари по енергетиці. За його словами, таку інформацію можуть передавати на рівні уряду.

"Навіть якщо відбудеться якась тимчасова тиша по об'єктах енергетики з боку України та з боку Росії, то Росія сама спровокує — 2-3 дрони полетять по її енергетиці, а скажуть, що це українці зробили", — розповів нардеп.

Він додав, що такі дії окупантів можуть бути спрямовані на підрив довіри до України з боку США.

Нагадаємо, 21 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна покаже список об’єктів для мораторію ударів під час зустрічі зі Штатами у Саудівській Аравії.

Як відомо, енергосистема України втратила частину міжнародного фінансування. Йдеться про 75 млн доларів з міжнародного розвитку USAID.