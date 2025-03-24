Список критических объектов Украины для США — Нагорняк раскрыл детали

Список критических объектов для США — нардеп сделал заявление
Народный депутат Сергей Нагорняк сделал заявление относительно списка критических объектов Украины, который передали американским партнерам. По его словам, он закрыт.
Об этом Сергей Нагорняк сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 24 марта.
Список критических объектов Украины
Нагорняк отметил, что не знает, сообщает ли Украина Соединенным Штатам о российских ударах по энергетике. По его словам, такую информацию могут передавать на уровне правительства.
"Даже если произойдет какая-то временная тишина по объектам энергетики со стороны Украины и со стороны России — то Россия сама спровоцирует — 2-3 дрона полетят по ее энергетике, а скажут, что это украинцы сделали", — рассказал нардеп.
Он добавил, что такие действия оккупантов могут быть направлены на подрыв доверия к Украине со стороны США.
Напомним, 21 марта Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина покажет список объектов для моратория ударов во время встречи со Штатами в Саудовской Аравии.
Как известно, энергосистема Украины потеряла часть международного финансирования. Речь идет о 75 млн долларов из международного развития USAID.
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