Список критических объектов Украины для США — Нагорняк раскрыл детали

Поврежденная ТЭС после российского обстрела. Фото: ДТЭК

Народный депутат Сергей Нагорняк сделал заявление относительно списка критических объектов Украины, который передали американским партнерам. По его словам, он закрыт.

Об этом Сергей Нагорняк сообщил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 24 марта.

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Список критических объектов Украины

Нагорняк отметил, что не знает, сообщает ли Украина Соединенным Штатам о российских ударах по энергетике. По его словам, такую информацию могут передавать на уровне правительства.

"Даже если произойдет какая-то временная тишина по объектам энергетики со стороны Украины и со стороны России — то Россия сама спровоцирует — 2-3 дрона полетят по ее энергетике, а скажут, что это украинцы сделали", — рассказал нардеп.

Он добавил, что такие действия оккупантов могут быть направлены на подрыв доверия к Украине со стороны США.

Напомним, 21 марта Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина покажет список объектов для моратория ударов во время встречи со Штатами в Саудовской Аравии.

Как известно, энергосистема Украины потеряла часть международного финансирования. Речь идет о 75 млн долларов из международного развития USAID.