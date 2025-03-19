Росіяни збили власні дрони після домовленості Путіна з Трампом, — Віткофф

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Leah Millis

Спецпредставник американського президента Стів Віткофф заявив, що росіяни нібито "збили" сім своїх дронів, які летіли на українську енергетику. За його словами, це відбулося після розмови Дональда Трампа та Володимира Путіна 18 березня.

Про це Стів Віткофф сказав в ефірі Bloomberg у середу, 19 березня.

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Віткофф зазначив, що росіяни самі йому повідомили про це. За його словами, після досягнення домовленості з президентом США щодо зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі "Путін віддав наказ знищити безпілотники, які вже були в повітрі".

"Путін віддав наказ протягом десяти хвилин після розмови з президентом, наказавши російським силам не атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Будь-які удари, які сталися минулої ночі, були завдані до цього наказу. Я схильний вірити, що Путін діє сумлінно", — сказав спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 березня загарбники здійснили масовану атаку на Україну. Ворог запустив безпілотники та ракети.

Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував згоду Путіна на зупинку ударів по енергетиці, заявивши, що вона не має значення.