Россияне сбили собственные дроны после договоренности Путина с Трампом, — Уиткофф

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Leah Millis

Спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф заявил, что россияне якобы "сбили" семь своих дронов, которые летели на украинскую энергетику. По его словам, это произошло после разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта.

Об этом Стив Уиткофф сказал в эфире Bloomberg в среду, 19 марта.

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Уиткофф отметил, что россияне сами ему сообщили об этом. По его словам, после достижения договоренности с президентом США по остановке ударов по энергетической инфраструктуре "Путин отдал приказ уничтожить беспилотники, которые уже были в воздухе".

"Путин отдал приказ в течение десяти минут после разговора с президентом, приказав российским силам не атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Любые удары, которые произошли прошлой ночью, были нанесены до этого приказа. Я склонен верить, что Путин действует добросовестно", — сказал спецпредставитель Трампа.

Напомним, в ночь на 19 марта захватчики совершили массированную атаку на Украину. Враг запустил беспилотники и ракеты.

Также министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал согласие Путина на остановку ударов по энергетике, заявив, что оно не имеет значения.