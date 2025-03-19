Росіяни атакували по медзакладах Сум та Краснопілля — є руйнування

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС України

Російські війська завдали ударів по медичних закладах у Сумах і Краснопіллі. У закладах проводили евакуацію. На щастя загиблих чи поранених немає.

Про це повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій України та Сумська обласна військова адміністрація.

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Увечері 18 березня ворог атакував один із медичних закладів Сум. Внаслідок вибуху пошкоджено приміщення лікарні, а також дитячого медзакладу.

Евакуація пацієнтів. Фото: ДСНС Сумщини

Евакуація пацієнтів. Фото: ДСНС Сумщини

Рятувальники оперативно ліквідували осередки загоряння та провели евакуацію 147 пацієнтів, серед яких 9 маломобільних громадян. На щастя, постраждалих немає.

У МОЗ України зазначили, що безпілотник влучив у технічний поверх лікарні.

Пацієнти у лікарні. Фото: ДСНС Сумщини

Атака БпЛА по Краснопільській лікарні

Наслідки атаки. Фото: МОЗ України

У ніч на 19 березня ворожий безпілотник влучив у дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, жертв немає. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, проводиться евакуація пацієнтів та персоналу.

Обстріл Сумщини. Фото: МОЗ України

У МОЗ України додали, що внаслідок атаки там виникла пожежа. У момент атаки лікарі та пацієнти перебували в укритті. Згодом працівники екстрених служб евакуювали звідти 60 осіб.

Нагадаємо, речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник заявив, що російська армія стягує війська до кордону з Сумською областю.

Також у Генштабі ЗСУ прокоментували ситуацію у Сумській області.