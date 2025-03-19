Ворожий дрон влучив у дах лікарні в Сумах

Результат атаки БпЛА РФ на лікарню у Сумах. Фото: Скриншот

Російські окупанти попри домовленності між Трампом та Путіним припинити атаки на українські цивільні та енергетичні об'єкти, знову атакували Суми. В результаті удару безпілотника місцева лікарня зазнала руйнувань.

Відео з результатами цинічної атаки РФ оприлюднило Суспільне.

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Що відомо на цей момент

Згідно з наявною інформацією, ворожий дрон влучив у дах лікарні. Зараз на місці працюють рятувальники ДСНС та інші служби. Поки що не надходила інформація про постраждалих чи загиблих.

Нагадаємо, декілька днів тому РФ теж атакувала Суми. В результаті у деяких районах не було світла, а також зазнали пошкоджень вікна в багатоквартирному будинку та гуртожитку.

Також ми повідомляли, що ввечері 14 березня росіяни завдали дронового удару по Одеському району. Унаслідок атаки Чорноморськ залишився без світла.