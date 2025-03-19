Вражеский дрон попал в крышу больницы в Сумах

РФ атаковала больницу в Сумах — видео последствий удара
Российские оккупанты, несмотря на договоренности между Трампом и Путиным прекратить атаки на украинские гражданские и энергетические объекты, снова атаковали Сумы. В результате удара беспилотника местная больница подверглась разрушениям.
Видео с результатами циничной атаки РФ обнародовало Суспільне.
Что известно на данный момент
Согласно имеющейся информации, вражеский дрон попал в крышу больницы. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС и другие службы. Пока не поступала информация о пострадавших или погибших.
Напомним, несколько дней назад РФ тоже атаковала Сумы. В результате в некоторых районах не было света, а также получили повреждения окна в многоквартирном доме и общежитии.
Также мы сообщали, что вечером 14 марта россияне нанесли дроновой удар по Одесскому району. В результате атаки Черноморск остался без света.
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