Вражеский дрон попал в крышу больницы в Сумах

Результат атаки БпЛА РФ на больницу в Сумах. Фото: Скриншот

Российские оккупанты, несмотря на договоренности между Трампом и Путиным прекратить атаки на украинские гражданские и энергетические объекты, снова атаковали Сумы. В результате удара беспилотника местная больница подверглась разрушениям.

Видео с результатами циничной атаки РФ обнародовало Суспільне.

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Что известно на данный момент

Согласно имеющейся информации, вражеский дрон попал в крышу больницы. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС и другие службы. Пока не поступала информация о пострадавших или погибших.

Напомним, несколько дней назад РФ тоже атаковала Сумы. В результате в некоторых районах не было света, а также получили повреждения окна в многоквартирном доме и общежитии.

Также мы сообщали, что вечером 14 марта россияне нанесли дроновой удар по Одесскому району. В результате атаки Черноморск остался без света.