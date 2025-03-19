Россияне атаковали по медучреждениям Сум и Краснополья — есть разрушения

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

Российские войска нанесли удары по медицинским учреждениям в Сумах и Краснополье. В учреждениях проводили эвакуацию. К счастью погибших или раненых нет.

Об этом сообщают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и Сумская областная военная администрация.

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Россия атаковала медицинские учреждения на Сумщине

Вечером 18 марта враг атаковал одно из медицинских учреждений Сум. В результате взрыва повреждены помещения больницы, а также детского медучреждения.

Эвакуация пациентов. Фото: ГСЧС Сумщины

Эвакуация пациентов. Фото: ГСЧС Сумщины

Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания и провели эвакуацию 147 пациентов, среди которых 9 маломобильных граждан. К счастью, пострадавших нет.

В Минздраве Украины отметили, что беспилотник попал в технический этаж больницы.

Пациенты в больнице. Фото: ГСЧС Сумской области

Атака БпЛА по Краснопольской больнице

Последствия атаки. Фото: Минздрав Украины

В ночь на 19 марта вражеский беспилотник попал в крышу Краснопольской больницы. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают аварийно-спасательные службы, проводится эвакуация пациентов и персонала.

Обстрел Сумской области. Фото: Минздрав Украины

В Минздраве Украины добавили, что в результате атаки там возник пожар. В момент атаки врачи и пациенты находились в укрытии. Впоследствии работники экстренных служб эвакуировали оттуда 60 человек.

Напомним, представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник заявил, что российская армия стягивает войска к границе с Сумской областью.

Также в Генштабе ВСУ прокомментировали ситуацию в Сумской области.