Россияне атаковали по медучреждениям Сум и Краснополья — есть разрушения

ГСЧС показала последствия российской атаки по больницам в Сумах
Российские войска нанесли удары по медицинским учреждениям в Сумах и Краснополье. В учреждениях проводили эвакуацию. К счастью погибших или раненых нет.
Об этом сообщают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины и Сумская областная военная администрация.
Россия атаковала медицинские учреждения на Сумщине
Вечером 18 марта враг атаковал одно из медицинских учреждений Сум. В результате взрыва повреждены помещения больницы, а также детского медучреждения.
Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания и провели эвакуацию 147 пациентов, среди которых 9 маломобильных граждан. К счастью, пострадавших нет.
В Минздраве Украины отметили, что беспилотник попал в технический этаж больницы.
Атака БпЛА по Краснопольской больнице
В ночь на 19 марта вражеский беспилотник попал в крышу Краснопольской больницы. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают аварийно-спасательные службы, проводится эвакуация пациентов и персонала.
В Минздраве Украины добавили, что в результате атаки там возник пожар. В момент атаки врачи и пациенты находились в укрытии. Впоследствии работники экстренных служб эвакуировали оттуда 60 человек.
Напомним, представитель оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник заявил, что российская армия стягивает войска к границе с Сумской областью.
Также в Генштабе ВСУ прокомментировали ситуацию в Сумской области.
Читайте Новини.LIVE!