Чи витримає українська енергосистема без американських грошей USAID — пояснення ДТЕК

Український енергетик працює на об'єкті. Ілюстративне фото: ДТЕК

Українська енергосистема втратила частину міжнародного фінансування. Йдеться про 75 мільйонів доларів від агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК у суботу, 22 березня.

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У ДТЕК зазначили, що USAID розірвав грантову угоду з Фондом енергетичної підтримки України на 75 мільйонів доларів.

"Цей фонд, створений у квітні 2022 року, координується Міністерством енергетики та спрямовує кошти на відновлення енергосистеми після російських атак. Втрата фінансування означає менше можливостей для швидкого ремонту станцій і мереж, зокрема й для компанії ДТЕК, яка з початку війни інвестувала у відновлення активів власним коштом, зокрема, 10 мільярдів гривень у теплоелектростанції", — йдеться у повідомленні.

В енергетичній компанії підкреслили, що попри закінчення допомоги від USAID, Україна продовжує отримувати підтримку від понад 30 країн.

"Один із ключових партнерів — Німеччина, яка вже внесла 225 мільйонів євро, що втричі перевищує скасоване американське фінансування. Щоб привернути увагу світу до російського енерготерору, чемпіон світу Олександр Усик провів тренування на зруйнованій ТЕС ДТЕК. Він нагадав всьому світу — українська енергетика потребує міжнародної підтримки", — підсумували у ДТЕК.

Нагадаємо, 12 березня Агентство США з міжнародного розвитку розірвало угоду про внесок у Фонд підтримки енергетики України. Водночас Вашингтон офіційно закриває 83% програм USAID.