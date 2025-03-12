USAID припиняє угоду про внески на підтримку енергетики України

Дим на енергооб'єкті після атаки РФ. Ілюстративне фото: Reuters

Агентство США з міжнародного розвитку розриває угоду про внесок у Фонд підтримки енергетики України. Його сума становила 75 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба Енергетичного співтовариства у середу, 12 березня.

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"Секретаріат Енергетичного Співтовариства отримав офіційне повідомлення від USAID про припинення дії Грантової угоди з Фондом енергетичної підтримки України на суму 75 мільйонів доларів", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що припинення дії цього гранту зменшить обсяг коштів, які доступні для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України.

Відомо, що початкова угода на 25 мільйонів доларів від 2023 року мала підтримати закупівлю критично важливого енергообладнання для України, включаючи проєкти з підготовки до зими. У 2024 році USAID пообіцяло продовжити підтримку за угодою та надати Фонду додаткові 50 мільйонів доларів.

В Енергетичному співтоваристві уточнили, що офіційний лист надійшов ще 27 лютого. Наразі там очікують подальших роз'яснень від USAID.

Раніше у матеріалі ми пояснювали, як призупинення програм USAID вплине на судові реформи в Україні.

А держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що після шести тижнів аналізу 83% програм USAID закривають.