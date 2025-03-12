USAID прекращает соглашение о взносах на поддержку энергетики Украины

Дым на энергообъекте после атаки РФ. Иллюстративное фото: Reuters

Агентство США по международному развитию разрывает соглашение о взносе в Фонд поддержки энергетики Украины. Его сумма составляла 75 миллионов долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Энергетического сообщества в среду, 12 марта.

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"Секретариат энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о прекращении действия Грантового соглашения с Фондом энергетической поддержки Украины на сумму 75 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Там уточнили, что прекращение действия этого гранта уменьшит объем средств, которые доступны для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины.

Известно, что первоначальное соглашение на 25 миллионов долларов от 2023 года должно было поддержать закупку критически важного энергооборудования для Украины, включая проекты по подготовке к зиме. В 2024 году USAID пообещало продолжить поддержку по соглашению и предоставить Фонду дополнительные 50 миллионов долларов.

В Энергетическом сообществе уточнили, что официальное письмо поступило еще 27 февраля. Сейчас там ожидают дальнейших разъяснений от USAID.

Ранее в материале мы объясняли, как приостановление программ USAID повлияет на судебные реформы в Украине.

А госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что после шести недель анализа 83% программ USAID закрывают.