Выдержит ли украинская энергосистема без американских денег USAID — объяснение ДТЭК

Украинский энергетик работает на объекте. Иллюстративное фото: ДТЭК

Украинская энергосистема потеряла часть международного финансирования. Речь идет о 75 миллионах долларов от агентства США по международному развитию USAID.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в субботу, 22 марта.

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В ДТЭК отметили, что USAID разорвал грантовое соглашение с Фондом энергетической поддержки Украины на 75 миллионов долларов.

"Этот фонд, созданный в апреле 2022 года, координируется Министерством энергетики и направляет средства на восстановление энергосистемы после российских атак. Потеря финансирования означает меньше возможностей для быстрого ремонта станций и сетей, в том числе и для компании ДТЭК, которая с начала войны инвестировала в восстановление активов за свой счет, в частности, 10 миллиардов гривен в теплоэлектростанции", — говорится в сообщении.

В энергетической компании подчеркнули, что несмотря на окончание помощи от USAID, Украина продолжает получать поддержку от более 30 стран.

"Один из ключевых партнеров — Германия, которая уже внесла 225 миллионов евро, что втрое превышает отмененное американское финансирование. Чтобы привлечь внимание мира к российскому энерготеррору, чемпион мира Александр Усик провел тренировку на разрушенной ТЭС ДТЭК. Он напомнил всему миру — украинская энергетика нуждается в международной поддержке", — подытожили в ДТЭК.

Напомним, 12 марта Агентство США по международному развитию разорвало соглашение о взносе в Фонд поддержки энергетики Украины. В то же время Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID.