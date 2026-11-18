Польська поліція. Фото: REUTERS/Jakub Porzycki

Наприкінці жовтня польські силові відомства розгорнули масштабну превентивну операцію поблизу межі з Калінінградською областю РФ. Протягом двох тижнів у Вармінсько-Мазурському воєводстві тривали маневри Сил територіальної оборони та навчання підрозділів спеціального призначення. За даними медіа, зовнішня військова розвідка РФ готувала напад із численними жертвами, сподіваючись перекласти провину на Україну та зупинити цим західну допомогу.

Про це повідомляє RADAR RP, передає Новини.LIVE.

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Військові навчання та перекидання силовиків до кордону

До охорони межі залучили додаткові підрозділи Прикордонної служби, співробітників Агентства внутрішньої безпеки та поліцейських із інших воєводств, а для спецпризначенців і Сил територіальної оборони організували навчання.

Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк, відповідаючи на запитання журналістів про ймовірну підготовку росіянами теракту на об'єкті масового скупчення людей, не став розкривати секретну інформацію, але підтвердив обґрунтованість таких дій.

"Я не знаю відповіді на таке запитання, адже про це потрібно було б запитувати росіян. А вони зазвичай не зізнаються у плануванні таких дій. Навіть якщо ми маємо таку інформацію, то не ділимося нею", — заявив Томаш Семоняк.

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Посадовець наголосив, що переведення сил у посилений режим стало прямою відповіддю на виявлені ризики.

"На мою думку, у цьому випадку всі вжиті заходи були адекватними. Наявні підстави свідчили про те, що загрозу оцінили як реальну", — додав міністр.

Росія хотіла підставити Україну та зірвати допомогу через кривавий теракт

Тривогу в польських спецслужбах викликала поява по той бік кордону російських офіцерів зовнішньої військової розвідки, які курують диверсійні операції. Про запланований на межі жовтня і листопада удар Варшаву попередили розвідки партнерів, а згодом ці дані підтвердили й власні аналітики, розповіли високопосадовці з силового блоку.

"Ми мали інформацію про конкретні об'єкти, де мав статися напад. Росіяни розраховували на велику кількість жертв", — повідомив один зі співрозмовників медіа.

Інше джерело порівняло задум Кремля із "Глівіцькою провокацією" — це німецька операція під чужим прапором, яка була проведена 31 серпня 1939 року. Відтак росіяни прагнули перекласти провину за теракт на Київ, аби заблокувати міжнародну підтримку України.

"Звісно, тих, хто перетнув би кордон, найімовірніше, застрелили б або ж при них знайшли б докази того, що вони були з України. Метою було припинити допомогу Україні", — пояснив співрозмовник видання.

Новини.LIVE повідомляли, що у Польщі нещодавно сталося кілька інцидентів.

Нещодавно, 7 листопада, в самому серці Кракова 24-річний озброєний чоловік відкрив стрілянину по людях на ринковій площі. Тоді загинули шестеро цивільних, а ще 16 людей, серед яких були громадяни Великої Британії, Німеччини, Австрії, Португалії та Росії, а також поліцейські, дістали поранення. Через цю трагедію 8 і 9 листопада в країні оголосили загальнонаціональну жалобу.

Згодом розслідування привело поліцію до міста Островець-Свентокшиський, де знайшли застреленими батьків і сестру краківського стрільця. За версією правоохоронців, чоловік міг розправитися з власною родиною безпосередньо перед тим, як поїхав влаштовувати напад у Кракові. Наразі мотиви стрільця з'ясовує слідство, оскільки нападник помер від отриманих поранень у лікарні.

Окрім цього, в суботу, 14 листопада, у Варшаві невідомі обмалювали два історичні монументи, серед яких опинився й меморіал героям Варшавського гетто. Після огляду місць події криміналістами в українському посольстві засудили цей акт вандалізму, назвавши його проявом російської гібридної війни проти держав Європи.