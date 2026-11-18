Польская полиция. Фото: REUTERS/Jakub Porzycki

В конце октября польские силовые ведомства развернули масштабную превентивную операцию вблизи границы с Калининградской областью РФ. В течение двух недель в Варминско-Мазурском воеводстве проходили маневры Сил территориальной обороны и учения подразделений специального назначения. По данным СМИ, внешняя военная разведка РФ готовила нападение с многочисленными жертвами, надеясь свалить вину на Украину и таким образом остановить западную помощь.

Об этом сообщает RADAR RP, передает Новини.LIVE.

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Военные учения и переброска силовиков к границе

К охране границы привлекли дополнительные подразделения Пограничной службы, сотрудников Агентства внутренней безопасности и полицейских из других воеводств, а для спецназовцев и Сил территориальной обороны организовали учения.

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, отвечая на вопросы журналистов о возможной подготовке россиянами теракта на объекте массового скопления людей, не стал раскрывать секретную информацию, но подтвердил обоснованность таких действий.

"Я не знаю ответа на такой вопрос, ведь об этом нужно было бы спрашивать у россиян. А они, как правило, не признаются в планировании таких действий. Даже если у нас есть такая информация, мы ею не делимся", — заявил Томаш Семоняк.

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Чиновник подчеркнул, что перевод сил в усиленный режим стал прямым ответом на выявленные риски.

"На мой взгляд, в данном случае все принятые меры были адекватными. Имеющиеся основания свидетельствовали о том, что угрозу оценили как реальную", — добавил министр.

Россия хотела подставить Украину и сорвать помощь из-за кровавого теракта

Тревогу в польских спецслужбах вызвало появление по ту сторону границы российских офицеров внешней военной разведки, курирующих диверсионные операции. О запланированном на рубеже октября и ноября ударе Варшаву предупредили разведки партнеров, а впоследствии эти данные подтвердили и собственные аналитики, рассказали высокопоставленные чиновники из силового блока.

"У нас была информация о конкретных объектах, где должно было произойти нападение. Россияне рассчитывали на большое количество жертв", — сообщил один из собеседников СМИ.

Другой источник сравнил замысел Кремля с «Гливицкой провокацией» — это немецкая операция под чужим флагом, которая была проведена 31 августа 1939 года. Таким образом, россияне стремились возложить вину за теракт на Киев, чтобы заблокировать международную поддержку Украины.

"Конечно, тех, кто пересек бы границу, скорее всего, застрелили бы или же у них нашли бы доказательства того, что они были из Украины. Целью было прекратить помощь Украине", — пояснил собеседник издания.

Новини.LIVE сообщали, что в Польше недавно произошло несколько инцидентов.

Недавно, 7 ноября, в самом центре Кракова 24-летний вооруженный мужчина открыл стрельбу по людям на рыночной площади. Тогда погибли шестеро гражданских лиц, а ещё 16 человек, среди которых были граждане Великобритании, Германии, Австрии, Португалии и России, а также полицейские, получили ранения. В связи с этой трагедией 8 и 9 ноября в стране объявили общенациональный траур.

Впоследствии расследование привело полицию в город Островец-Свентокшиский, где были найдены застреленными родители и сестра краковского стрелка. По версии правоохранителей, мужчина мог расправиться со своей семьёй непосредственно перед тем, как отправился совершать нападение в Кракове. В настоящее время мотивы стрелка выясняет следствие, поскольку нападавший скончался от полученных ранений в больнице.

Кроме того, в субботу, 14 ноября, в Варшаве неизвестные испачкали краской два исторических памятника, среди которых оказался и мемориал героям Варшавского гетто. После осмотра мест происшествия криминалистами в украинском посольстве осудили этот акт вандализма, назвав его проявлением российской гибридной войны против государств Европы.