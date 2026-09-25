Магнітні бурі 25 вересня: детальний прогноз сонячної активності

Спалахи на Сонці та магнітні бурі: що чекає Землю сьогодні
Потужних магнітних бур у п'ятницю, 25 вересня, не прогнозують. Показник сонячної активності на низькому рівні з К-індексом 3,7, що свідчить лише про слабкі збурення. Протягом доби можливі рідкісні спалахи М-класу, тому метеозалежним людям радять регулярно перевіряти оновлений прогноз.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.
Магнітні бурі 25 вересня
За прогнозами дослідників, стан магнітного поля протягом доби коливатиметься в межах від спокійного до активного. Протягом попередньої доби на поверхні Сонця фіксувався низький рівень активності. Там було помічено лише три незначні спалахи класу В та один спалах класу С.
За оцінками спеціалістів, сьогодні загальна сонячна динаміка суттєво не зміниться, хоча зберігається мінімальна ймовірність виникнення потужніших спалахів М-класу.
Водночас астрофізики наголошують на мінливості космічної погоди. Оскільки дані про стан сонячної активності оновлюються фахівцями кожні три години, поточний прогноз може зазнавати оперативних коригувань.
Людям, які реагують на геомагнітні зміни, рекомендують систематично відстежувати інформацію, щоб вчасно реагувати на будь-які коливання магнітного поля.
Сонячна активність на 25 вересня:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 44
Новини.LIVE повідомляли, що за прогнозами синоптиків, жовтень мине без постійних магнітних бур, проте з 12 до 16 числа очікується потужний геомагнітний шторм. Метеозалежним українцям радять підготуватися.
Наприкінці вересня та на початку жовтня Європу накриє аномальне тепло. Стовпчики термометрів на континенті, насамперед у південних та західних країнах, підскочать на 10–14 градусів вище за кліматичну норму.
За попередніми прогнозами, зима 2026–2027 років у Європі також буде теплішою за звичайну. В Україні грудень і лютий очікуються м'якими, а от короткочасні хвилі сильного холоду та снігопади синоптики припадуть переважно на січень.