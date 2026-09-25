Магнітні бурі 25 вересня: детальний прогноз сонячної активності

Вимірювання тиску. Фото: Magnific

Потужних магнітних бур у п'ятницю, 25 вересня, не прогнозують. Показник сонячної активності на низькому рівні з К-індексом 3,7, що свідчить лише про слабкі збурення. Протягом доби можливі рідкісні спалахи М-класу, тому метеозалежним людям радять регулярно перевіряти оновлений прогноз.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі 25 вересня

За прогнозами дослідників, стан магнітного поля протягом доби коливатиметься в межах від спокійного до активного. Протягом попередньої доби на поверхні Сонця фіксувався низький рівень активності. Там було помічено лише три незначні спалахи класу В та один спалах класу С.

Магнітні бурі з 25 бо 28 вересня. Фото: Солар Метео

За оцінками спеціалістів, сьогодні загальна сонячна динаміка суттєво не зміниться, хоча зберігається мінімальна ймовірність виникнення потужніших спалахів М-класу.

Магнітні бурі. Фото: скриншот

Водночас астрофізики наголошують на мінливості космічної погоди. Оскільки дані про стан сонячної активності оновлюються фахівцями кожні три години, поточний прогноз може зазнавати оперативних коригувань.

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Прогноз спалахів. Фото: Метео Агент

Людям, які реагують на геомагнітні зміни, рекомендують систематично відстежувати інформацію, щоб вчасно реагувати на будь-які коливання магнітного поля.

Сонячна активність на 25 вересня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 44

Новини.LIVE повідомляли, що за прогнозами синоптиків, жовтень мине без постійних магнітних бур, проте з 12 до 16 числа очікується потужний геомагнітний шторм. Метеозалежним українцям радять підготуватися.

Наприкінці вересня та на початку жовтня Європу накриє аномальне тепло. Стовпчики термометрів на континенті, насамперед у південних та західних країнах, підскочать на 10–14 градусів вище за кліматичну норму.

За попередніми прогнозами, зима 2026–2027 років у Європі також буде теплішою за звичайну. В Україні грудень і лютий очікуються м'якими, а от короткочасні хвилі сильного холоду та снігопади синоптики припадуть переважно на січень.