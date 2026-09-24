Тепловий купол накриє Європу: наприкінці вересня до 40°

Люди гуляють по парку. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці вересня та на початку жовтня значна частина Європи зіткнеться з незвично теплою погодою через новий тепловий купол. У багатьох регіонах температура може бути на 10–14 °C вищою за багаторічні показники, а найсильніше потепління очікується на півдні та заході континенту.

Про це повідомляє Blikk, передає Новини.LIVE.

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Якою буде температура в Європі

Найспекотніша погода очікується на Піренейському півострові. У центральній та південній частинах Іспанії, а також у Португалії наприкінці тижня прогнозують близько 35–38 °C. Подекуди температура може наблизитися до позначки 40 °C.

На півдні та в центральних районах Франції повітря прогріється приблизно до 35 °C. У країнах Бенілюксу та на півночі Франції температура може сягати близько 30 °C.

У Німеччині очікується до 27–29 °C, місцями — близько 30 °C. В Італії, на Балканах та у Греції прогнозують близько 28–30 °C. В окремих районах можливі нові температурні рекорди для кінця вересня.

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Карта прогнозу погоди в Європі. Скриншот: meteopost

Що таке тепловий купол

Незвичне тепло пов'язане з атмосферним явищем, яке називають тепловим куполом. Це велика область стійкого високого тиску, що утримує гаряче повітря над певною територією протягом тривалого часу.

Нинішню ситуацію посилює взаємодія низького тиску над Атлантикою та високого тиску над Європою. Через це тепле повітря з Північної Африки та Середземномор'я переміщується вглиб континенту. Невелика кількість хмар під антициклоном додатково сприяє прогріванню повітря вдень.

Як довго триматиметься спека

За прогнозами, тепла повітряна маса почне поширюватися до Центральної Європи вже з вихідних, а потім рухатиметься на північний схід. Такий характер погоди може зберігатися і в перші дні жовтня.

У Швеції та Фінляндії також очікують значно вищі за норму температури. Водночас у подальшому синоптична ситуація може стати більш нестабільною.

Де в Європі буде прохолодніше

На західній околиці континенту ситуація буде протилежною. У західній Ірландії, Шотландії та на південному заході Норвегії до початку жовтня можливі значні опади, а в гірських районах їх кількість місцями може перевищити 150 мм.

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