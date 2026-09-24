На Европу обрушится тепловая волна: в конце сентября температура достигнет 40°

Люди гуляют по парку. Фото: Новини.LIVE

В конце сентября и начале октября значительная часть Европы столкнется с необычно теплой погодой из-за нового теплового купола. Во многих регионах температура может быть на 10–14 °C выше многолетних показателей, а наиболее сильное потепление ожидается на юге и западе континента.

Об этом сообщает Blikk, передает Новини.LIVE.

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Какой будет температура в Европе

Самая жаркая погода ожидается на Пиренейском полуострове. В центральной и южной частях Испании, а также в Португалии в конце недели прогнозируют около 35–38 °C. Местами температура может приблизиться к отметке 40 °C.

На юге и в центральных районах Франции воздух прогреется примерно до 35 °C. В странах Бенилюкса и на севере Франции температура может достигать около 30 °C.

В Германии ожидается до 27–29 °C, местами — около 30 °C. В Италии, на Балканах и в Греции прогнозируют около 28–30 °C. В отдельных районах возможны новые температурные рекорды для конца сентября.

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Карта прогноза погоды в Европе. Скриншот: meteopost

Что такое тепловой купол

Необычная жара связана с атмосферным явлением, которое называют тепловым куполом. Это обширная область устойчивого высокого давления, удерживающая горячий воздух над определенной территорией в течение длительного времени.

Нынешнюю ситуацию усугубляет взаимодействие низкого давления над Атлантикой и высокого давления над Европой. Из-за этого тёплый воздух из Северной Африки и Средиземноморья перемещается вглубь континента. Небольшое количество облаков под антициклоном дополнительно способствует прогреванию воздуха днём.

Как долго продлится жара

По прогнозам, теплая воздушная масса начнет распространяться в Центральную Европу уже с выходных, а затем будет двигаться на северо-восток. Такая погода может сохраняться и в первые дни октября.

В Швеции и Финляндии также ожидаются температуры, значительно превышающие норму. В то же время в дальнейшем синоптическая ситуация может стать более нестабильной.

Где в Европе будет прохладнее

На западной окраине континента ситуация будет противоположной. В западной Ирландии, Шотландии и на юго-западе Норвегии до начала октября возможны значительные осадки, а в горных районах их количество местами может превысить 150 мм.

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