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Главная Новости дня Солнечные вспышки и магнитные бури: что ждёт Землю сегодня

Солнечные вспышки и магнитные бури: что ждёт Землю сегодня

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25 сентября 2026 10:37
Магнитные бури 25 сентября: подробный прогноз солнечной активности
Измерение давления. Фото: Magnific

В пятницу, 25 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Показатель солнечной активности находится на низком уровне с К-индексом 3,7, что свидетельствует лишь о слабых возмущениях. В течение суток возможны редкие вспышки М-класса, поэтому метеозависимым людям рекомендуется регулярно проверять обновленный прогноз.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури 25 сентября

По прогнозам исследователей, состояние магнитного поля в течение суток будет колебаться от спокойного до активного. В течение предыдущих суток на поверхности Солнца фиксировался низкий уровень активности. Там было замечено лишь три незначительных вспышки класса В и одна вспышка класса С.

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Магнитные бури с 25 по 28 сентября. Фото: Солар Метео

По оценкам специалистов, сегодня общая солнечная динамика существенно не изменится, хотя сохраняется минимальная вероятность возникновения более мощных вспышек М-класса.

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Магнитные бури. Фото: скриншот

В то же время астрофизики подчеркивают изменчивость космической погоды. Поскольку данные о состоянии солнечной активности обновляются специалистами каждые три часа, текущий прогноз может подвергаться оперативным корректировкам.

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Прогноз вспышек. Фото: Метео Агент

Людям, чувствительным к геомагнитным изменениям, рекомендуется систематически отслеживать информацию, чтобы вовремя реагировать на любые колебания магнитного поля.

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Солнечная активность на 25 сентября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 44

Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозам синоптиков, октябрь пройдет без постоянных магнитных бурь, однако с 12 по 16 число ожидается мощный геомагнитный шторм. Метеозависимым украинцам советуют подготовиться.

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В конце сентября и в начале октября Европу накроет аномальная жара. Стрелки термометров на континенте, прежде всего в южных и западных странах, подскочат на 10–14 градусов выше климатической нормы.

По предварительным прогнозам, зима 2026–2027 годов в Европе также будет теплее обычного. В Украине декабрь и февраль ожидаются мягкими, а вот кратковременные волны сильного холода и снегопады, по прогнозам синоптиков, придутся преимущественно на январь.

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космос Солнце магнитные бури прогнозы прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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