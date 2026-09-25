Магнитные бури 25 сентября: подробный прогноз солнечной активности

Солнечные вспышки и магнитные бури: что ждёт Землю сегодня
В пятницу, 25 сентября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Показатель солнечной активности находится на низком уровне с К-индексом 3,7, что свидетельствует лишь о слабых возмущениях. В течение суток возможны редкие вспышки М-класса, поэтому метеозависимым людям рекомендуется регулярно проверять обновленный прогноз.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.
Магнитные бури 25 сентября
По прогнозам исследователей, состояние магнитного поля в течение суток будет колебаться от спокойного до активного. В течение предыдущих суток на поверхности Солнца фиксировался низкий уровень активности. Там было замечено лишь три незначительных вспышки класса В и одна вспышка класса С.
По оценкам специалистов, сегодня общая солнечная динамика существенно не изменится, хотя сохраняется минимальная вероятность возникновения более мощных вспышек М-класса.
В то же время астрофизики подчеркивают изменчивость космической погоды. Поскольку данные о состоянии солнечной активности обновляются специалистами каждые три часа, текущий прогноз может подвергаться оперативным корректировкам.
Людям, чувствительным к геомагнитным изменениям, рекомендуется систематически отслеживать информацию, чтобы вовремя реагировать на любые колебания магнитного поля.
Солнечная активность на 25 сентября:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%
- Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 44
Новини.LIVE сообщали, что, по прогнозам синоптиков, октябрь пройдет без постоянных магнитных бурь, однако с 12 по 16 число ожидается мощный геомагнитный шторм. Метеозависимым украинцам советуют подготовиться.
В конце сентября и в начале октября Европу накроет аномальная жара. Стрелки термометров на континенте, прежде всего в южных и западных странах, подскочат на 10–14 градусов выше климатической нормы.
По предварительным прогнозам, зима 2026–2027 годов в Европе также будет теплее обычного. В Украине декабрь и февраль ожидаются мягкими, а вот кратковременные волны сильного холода и снегопады, по прогнозам синоптиков, придутся преимущественно на январь.