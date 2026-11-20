Власник та керівник SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

У п'ятницю, 20 листопада, стало відомо, що демократи в Конгресі США можуть домагатися обмеження державного фінансування компанії SpaceX Ілона Маска через перебої в роботі супутникової системи Starshield для України. Американські законодавці вимагають встановити, хто ухвалив рішення про обмеження доступу до системи в жовтні 2026 року та чи було воно погоджене з Білим домом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

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Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: Reuters

SpaceX може втратити державне фінансування

Із відповідною ініціативою виступив конгресмен-демократ Джим Гаймс, який у січні має очолити Комітет Палати представників США з розвідки.

У засекреченому зверненні до директора Національної розвідки США Джея Клейтона він зажадав пояснити причини неодноразових обмежень Starshield.

"Наш комітет не може санкціонувати фінансування розробки державних систем, які уряд не контролюватиме повною мірою", — наголосив Гаймс.

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Конгресмен також звернувся безпосередньо до Маска з проханням пояснити обставини змін у роботі супутникової системи. Гаймс хоче з'ясувати, чи самостійно SpaceX запровадила обмеження, чи виконувала розпорядження американських посадовців.

Хто міг наказати обмежити Starshield для України

За інформацією джерела, керівники SpaceX та представники оборонного відомства США приватно повідомляли деяким законодавцям, що початкове рішення надійшло з Білого дому.

Водночас президент Дональд Трамп заперечував свою безпосередню причетність. Представники його адміністрації згодом почали пов'язувати обмеження з рішеннями SpaceX та умовами використання системи.

Гаймс планує скористатися фінансовими повноваженнями комітету після переходу демократів до більшості в січні. Йдеться про можливість тимчасового блокування фінансування окремих державних проєктів до отримання необхідних пояснень.

SpaceX має багатомільярдні контракти з американським урядом.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив про відсутність пояснень щодо обмежень швидкості Starshield на окупованих територіях. За його словами, проблеми зі зв'язком тривали вже сьомий день, однак Пентагон і SpaceX не надали офіційних роз'яснень. Дипломат наголосив, що обмеження мають реальні наслідки для українських військових операцій.

Також Новини.LIVE писав, що компанія SpaceX пояснила обмеження швидкості Starshield в Україні технічними проблемами.