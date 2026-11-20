Владелец и руководитель SpaceX Илон Маск. Фото: Reuters

В пятницу, 20 ноября, стало известно, что демократы в Конгрессе США могут добиваться ограничения государственного финансирования компании SpaceX Илона Маска из-за перебоев в работе спутниковой системы Starshield для Украины. Американские законодатели требуют установить, кто принял решение об ограничении доступа к системе в октябре 2026 года и было ли оно согласовано с Белым домом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

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Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Reuters

SpaceX может лишиться государственного финансирования

С соответствующей инициативой выступил конгрессмен-демократ Джим Хаймс, который в январе должен возглавить Комитет Палаты представителей США по разведке.

В засекреченном обращении к директору Национальной разведки США Джею Клейтону он потребовал объяснить причины неоднократных ограничений Starshield.

"Наш комитет не может санкционировать финансирование разработки государственных систем, которые правительство не будет полностью контролировать", — подчеркнул Хаймс.

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Конгрессмен также обратился непосредственно к Маску с просьбой объяснить обстоятельства изменений в работе спутниковой системы. Хаймс хочет выяснить, самостоятельно ли SpaceX ввела ограничения или выполняла распоряжения американских чиновников.

Кто мог приказать ограничить Starshield для Украины

По информации источника, руководители SpaceX и представители оборонного ведомства США в частном порядке сообщали некоторым законодателям, что первоначальное решение поступило из Белого дома.

В то же время президент Дональд Трамп отрицал свою непосредственную причастность. Представители его администрации впоследствии начали связывать ограничения с решениями SpaceX и условиями использования системы.

Хаймс планирует воспользоваться финансовыми полномочиями комитета после перехода демократов к большинству в январе. Речь идет о возможности временной блокировки финансирования отдельных государственных проектов до получения необходимых объяснений.

SpaceX имеет многомиллиардные контракты с американским правительством.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил об отсутствии объяснений относительно ограничений скорости Starshield на оккупированных территориях. По его словам, проблемы со связью продолжались уже седьмой день, однако Пентагон и SpaceX не предоставили официальных разъяснений. Дипломат подчеркнул, что ограничения имеют реальные последствия для украинских военных операций.

Также Новини.LIVE писал, что компания SpaceX объяснила ограничения скорости Starshield в Украине техническими проблемами.