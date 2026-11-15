Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що упродовж тижня російська армія застосувала проти України понад 2300 ударних дронів, 1590 КАБів та 15 ракет різних типів. Український лідер заявив, що обмеження швидкості Starshield заважають перехоплювати безпілотники РФ.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на допис глави держави у Facebook.

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Зеленський про наслідки атак РФ 15 листопада

За словами Володимира Зеленського вночі та вранці неділі, 15 листопада, російська армія била по важливим об'єктам української енергетики. Йдеться про удари по Запоріжжю, Сумщині, Одещині, Житомирщині та Кіровоградщині.

Росія ударила по залізничній інфраструктурі в Запоріжжі, Дніпропетровській та Харківській областях. Також російське військо атакувало Донеччину та Київщину. Наразі відомо про 16 постраждалих.

Зеленський прокоментував обмеження Starshield

Зеленський заявив, що дронові удари РФ по підстанціях енергетики досягають своїх цілей через обмеження швидкості супутникового зв'язку Starshield для України. Йдеться про територію лінії фронту та ТОТ.

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"Наші дрони-перехоплювачі втрачають зв’язок з операторами на швидкості 161 кілометр на годину (100 миль на годину) і просто не доганяють російські реактивні "шахеди". Розраховуємо, що ці обмеження будуть зняті", — повідомив глава держави.

Володимир Зеленський нагадав, що від швидкості військового пакету Starlink залежиться захист життя українців перед зимовим періодом. Командам МЗС, Міноборони та Офісу Президента доручено тісно працювати з представниками США та компанією SpaceX.

"Важливо бути на правильній стороні історії. Потрібно допомагати Україні", — підсумував він.

Допис Володимира Зеленського. Скриншот: Facebook

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в американській компанії SpaceX заперечують обмеження швидкості військового пакету Starshield. За словами глави держави, ліміт діє вже майже тиждень.

Раніше Новини.LIVE інформували, що сенатор-демократ США Річард Блюменталь негативно відреагував на обмеження Starshield для України. Американський посадовець закликав притягнути до відповідальності причетних осіб.