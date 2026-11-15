Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю российская армия применила против Украины более 2300 ударных дронов, 1590 КАБ и 15 ракет различных типов. Украинский лидер заявил, что ограничения скорости Starshield мешают перехватывать беспилотники РФ.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост главы государства в Facebook.

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Зеленский о последствиях атак РФ 15 ноября

По словам Владимира Зеленского, ночью и утром в воскресенье, 15 ноября, российская армия наносила удары по важным объектам украинской энергетики. Речь идет об ударах по Запорожью, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областям.

Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Запорожье, Днепропетровской и Харьковской областях. Также российские войска атаковали Донецкую и Киевскую области. На данный момент известно о 16 пострадавших.

Зеленский прокомментировал ограничения Starshield

Зеленский заявил, что удары дронов РФ по подстанциям энергетики достигают своих целей из-за ограничения скорости спутниковой связи Starshield для Украины. Речь идет о территории линии фронта и ТВТ.

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"Наши дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 километр в час (100 миль в час) и просто не догоняют российские реактивные "шахеды". Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты", — сообщил глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что от скорости реализации военного пакета Starlink будет зависеть защита жизни украинцев перед зимним периодом. Командам МИД, Минобороны и Офиса Президента поручено тесно сотрудничать с представителями США и компанией SpaceX.

"Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине", — подытожил он.

Сообщение Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в американской компании SpaceX отрицают ограничение скорости военного пакета Starshield. По словам главы государства, лимит действует уже почти неделю.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сенатор-демократ США Ричард Блюменталь негативно отреагировал на ограничения Starshield для Украины. Американский чиновник призвал привлечь к ответственности причастных лиц.