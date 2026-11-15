Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: ограничения Starshield мешают перехватывать дроны

Зеленский: ограничения Starshield мешают перехватывать дроны

Ua ru
15 ноября 2026 13:26
Ограничения Starshield позволяют РФ достигать своих целей: Зеленский facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за неделю российская армия применила против Украины более 2300 ударных дронов, 1590 КАБ и 15 ракет различных типов. Украинский лидер заявил, что ограничения скорости Starshield мешают перехватывать беспилотники РФ.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на пост главы государства в Facebook.

Реклама

Зеленский о последствиях атак РФ 15 ноября

По словам Владимира Зеленского, ночью и утром в воскресенье, 15 ноября, российская армия наносила удары по важным объектам украинской энергетики. Речь идет об ударах по Запорожью, Сумской, Одесской, Житомирской и Кировоградской областям.

Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Запорожье, Днепропетровской и Харьковской областях. Также российские войска атаковали Донецкую и Киевскую области. На данный момент известно о 16 пострадавших.

Зеленский прокомментировал ограничения Starshield

Зеленский заявил, что удары дронов РФ по подстанциям энергетики достигают своих целей из-за ограничения скорости спутниковой связи Starshield для Украины. Речь идет о территории линии фронта и ТВТ.

Читайте также:

"Наши дроны-перехватчики теряют связь с операторами на скорости 161 километр в час (100 миль в час) и просто не догоняют российские реактивные "шахеды". Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты", — сообщил глава государства.

Владимир Зеленский напомнил, что от скорости реализации военного пакета Starlink будет зависеть защита жизни украинцев перед зимним периодом. Командам МИД, Минобороны и Офиса Президента поручено тесно сотрудничать с представителями США и компанией SpaceX.

"Важно быть на правильной стороне истории. Нужно помогать Украине", — подытожил он.

Допис Президента України Володимира Зеленського про наслідки ударів РФ по Україїни протягом тижня та обмеження військового пакету Starlink.Скриншот: Facebook
Сообщение Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в американской компании SpaceX отрицают ограничение скорости военного пакета Starshield. По словам главы государства, лимит действует уже почти неделю.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сенатор-демократ США Ричард Блюменталь негативно отреагировал на ограничения Starshield для Украины. Американский чиновник призвал привлечь к ответственности причастных лиц.

Владимир Зеленский США сфера энергетики Starlink война в Украине
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации