Військові ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Тимчасового повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що обмеження швидкості для системи Starshield на тимчасово окупованих територіях України продовжують діяти. За його словами, вони запроваджені вже сьомий день поспіль, однак ані Пентагон, ані компанія SpaceX досі не пояснили причин такого рішення.

Про це Денис Сєнік повідомив в соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

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Чому посольство України вимагає пояснень від Пентагону та SpaceX

Дипломат зазначив, що до українського посольства продовжують звертатися американські журналісти. Водночас, за його інформацією, у відповідях на запити медіа представники Пентагону стверджують, що жодних обмежень немає. Сєнік наголосив, що ці заяви не відповідають ситуації, яку спостерігають безпосередньо на місцях.

"Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють", — заявив посол.

Пост Дениса Сєніка. Фото: скриншот

Він також підкреслив, що обмеження вже впливають на проведення операцій в Україні, тому потребують термінового пояснення та врегулювання. За словами Сєніка, сім днів без жодної відповіді від американської сторони — надто тривалий термін.

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Що Трамп сказав про обмеження Starshield

Трамп зазначив, що не чув про такі заходи та не знає, чи справді вони діють.

"Я такого не чув…", — відповів він на запитання журналістів.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що компанія SpaceX обмежила швидкість роботи супутникової системи Starshield на ТОТ. Він також підтвердив, що такі заходи створюють перешкоди для українських військових, зокрема у протидії російським реактивним безпілотникам типу "Шахед".

Згодом компанія Ілона Маска прокоментувала ситуацію, пояснивши проблеми з роботою системи технічними несправностями.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Денис Сєнік заявив, що проблеми з роботою Starshield мають системний характер. За його словами, українські фахівці щодня перевіряють систему на різних ділянках і отримують однакові результати: російські реактивні безпілотники можна перехопити лише після того, як вони перетинають межу підконтрольної Україні території.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і міністру оборони активізувати контакти з Державним департаментом США, Пентагоном і компанією SpaceX. Сторони мають з’ясувати причини технічних обмежень у роботі Starshield та домогтися їх усунення, щоб забезпечити ефективнішу роботу українських безпілотників-перехоплювачів.