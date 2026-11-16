Военные ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник заявил, что ограничения скорости для системы Starshield на временно оккупированных территориях Украины продолжают действовать. По его словам, они действуют уже седьмой день подряд, однако ни Пентагон, ни компания SpaceX до сих пор не объяснили причин такого решения.

Об этом Денис Сеник сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Почему посольство Украины требует объяснений от Пентагона и SpaceX

Дипломат отметил, что в украинское посольство продолжают обращаться американские журналисты. В то же время, по его информации, в ответах на запросы СМИ представители Пентагона утверждают, что никаких ограничений нет. Сеник подчеркнул, что эти заявления не соответствуют ситуации, которую наблюдают непосредственно на местах.

"Могу подтвердить, что ограничения скорости действительно действуют", — заявил посол.

Пост Дениса Сеника. Фото: скриншот

Он также подчеркнул, что ограничения уже влияют на проведение операций в Украине, поэтому требуют срочного разъяснения и урегулирования. По словам Сеника, семь дней без единого ответа от американской стороны — слишком длительный срок.

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Что Трамп сказал об ограничениях Starshield

Трамп отметил, что не слышал о таких мерах и не знает, действительно ли они действуют.

"Я такого не слышал…", — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что компания SpaceX ограничила скорость работы спутниковой системы Starshield на ВОТ. Он также подтвердил, что такие меры создают препятствия для украинских военных, в частности в противодействии российским реактивным беспилотникам типа "шахед".

Позже компания Илона Маска прокомментировала ситуацию, объяснив проблемы с работой системы техническими неисправностями.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Денис Сеник заявил, что проблемы с работой Starshield носят системный характер. По его словам, украинские специалисты ежедневно проверяют систему на различных участках и получают одинаковые результаты: российские реактивные беспилотники можно перехватить только после того, как они пересекают границу подконтрольной Украине территории.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и министру обороны активизировать контакты с Государственным департаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX. Стороны должны выяснить причины технических ограничений в работе Starshield и добиться их устранения, чтобы обеспечить более эффективную работу украинских беспилотников-перехватчиков.