Зеленский заявил об ограничениях Starshield: дроны не могут перехватывать Шахеды

Владимир Зеленский

В пятницу, 13 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничение скорости Starshield на уровне 161 км/ч до сих пор затрудняет перехват российских реактивных "Шахедов". Они действуют вдоль всей линии фронта и на оккупированных территориях, а четкого объяснения причин их введения украинская сторона пока не получила.

Об этом Зеленский сообщил по итогам селекторного совещания, передает Новини.LIVE.

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