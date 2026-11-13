Зеленський заявив про обмеження Starshield: дрони не можуть перехоплювати Шахеди

Володимир Зеленський

У п'ятницю, 13 листопада, Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год досі ускладнюють перехоплення російських реактивних "Шахедів". Вони діють уздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях, а чіткого пояснення причин їх запровадження українська сторона поки не отримала.

Про це Зеленський повідомив за підсумками селекторної наради, передає Новини.LIVE.

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