Зеленський після переговорів заявив про надію на завершення війни

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори в Абу-Дабі були прогресивними та дали надію на завершення російсько-української війни. Розблокування тристороннього формату стало важливим досягненням.

Про це з посиланням на прессконференцію голови держави після зустрічі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні передає Новини.LIVE.

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