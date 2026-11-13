Зеленський після переговорів заявив про надію на завершення війни

Надія на завершення війни: Зеленський про переговори в Абу-Дабі
13 ноября 2026 00:11
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори в Абу-Дабі були прогресивними та дали надію на завершення російсько-української війни. Розблокування тристороннього формату стало важливим досягненням.
Про це з посиланням на прессконференцію голови держави після зустрічі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні передає Новини.LIVE.
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