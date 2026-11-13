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Главная Новости дня Надія на завершення війни: Зеленський про переговори в Абу-Дабі

Надія на завершення війни: Зеленський про переговори в Абу-Дабі

Ua
13 ноября 2026 00:11
Зеленський після переговорів заявив про надію на завершення війни
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори в Абу-Дабі були прогресивними та дали надію на завершення російсько-української війни. Розблокування тристороннього формату стало важливим досягненням. 

Про це з посиланням на прессконференцію голови держави після зустрічі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні передає Новини.LIVE.

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Автор:
Мария Чекарёва

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