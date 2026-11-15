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Ограничения Starshield затрудняют перехват дронов у фронта

Ua ru
15 ноября 2026 07:51
Ограничения Starshield мешают Украине перехватывать реактивные БПЛА вблизи линии фронта Reuters
Военнослужащий ВСУ. Фото иллюстративное: Reuters

Ограничения в работе спутниковой системы Starshield продолжают действовать на территории Украины и затрудняют перехват российских реактивных беспилотников вблизи линии фронта. Это создает дополнительные трудности для военных ВСУ и влияет на возможности защиты украинских территорий.

Об этом временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник рассказал корреспонденту "Радио Свобода" в Вашингтоне Алексу Рауфоглу.

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Что Денис Сеник сказал о перехвате дронов

Чиновник отметил, что проблемы носят системный характер. Украинские специалисты ежедневно проверяют работу Starshield на разных участках и каждый раз получают одинаковые результаты: российские реактивные дроны можно перехватить только после того, как они пересекают границу подконтрольной Украине территории.

"Это дает россиянам дополнительное преимущество, которого у них раньше не было", — отметил Сеник.

Алекс Рауфоглу также сообщил, что президент Владимир Зеленский обвинил компанию SpaceX в предоставлении ложных объяснений относительно причин ограничений Starshield.

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По информации журналиста, глава государства убежден, что решение снизить скорость работы системы имеет политическую подоплеку, а не связано с техническими причинами.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел и Минобороны выяснить причины ограничений в работе спутниковой системы Starshield и добиться их отмены. Для этого украинская сторона должна активизировать переговоры с Государственным департаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX. Глава государства подчеркнул необходимость обеспечить более эффективную работу украинских дронов-перехватчиков. Также он поручил усилить противовоздушную оборону и оптимизировать работу мобильных огневых групп.

Как сообщали Новини.LIVE, 12 ноября двухпартийная группа Конгресса США по вопросам Украины, в которую входят 105 законодателей, призвала администрацию Дональда Трампа и компанию SpaceX срочно вмешаться в ситуацию с ограничениями Starshield. Американские конгрессмены требуют объяснить, кто принял соответствующее решение и по каким причинам, а также восстановить полноценный доступ Украины к спутниковой системе.

спутник SpaceX военные война в Украине Starshield
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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