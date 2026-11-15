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Головна Новини дня Обмеження Starshield ускладнюють перехоплення дронів біля фронту

Обмеження Starshield ускладнюють перехоплення дронів біля фронту

Ua ru
15 листопада 2026 07:51
Обмеження Starshield заважають Україні перехоплювати реактивні БПЛА біля фронту Reuters
Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: Reuters

Обмеження в роботі супутникової системи Starshield продовжують діяти на території України та ускладнюють перехоплення російських реактивних безпілотників поблизу лінії фронту. Це створює додаткові труднощі для військових ЗСУ та впливає на можливості захисту українських територій.

Про це тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік розповів кореспонденту Радіо Свобода у Вашингтоні Алексу Рауфоглу.

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Що Денис Сєнік сказав про перехоплення дронів

Посадовець зазначив, що проблеми мають системний характер. Українські фахівці щодня перевіряють роботу Starshield на різних ділянках і щоразу отримують однакові результати: російські реактивні дрони можна перехопити лише після того, як вони перетинають межу підконтрольної Україні території.

"Це дає росіянам додаткову перевагу, якої вони раніше не мали", — зазначив Сєнік.

Алекс Рауфоглу також повідомив, що президент Володимир Зеленський звинуватив компанію SpaceX у наданні неправдивих пояснень щодо причин обмежень Starshield.

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Пост журналіста. Фото: скриншот
Обмеження Starshield ускладнюють перехоплення дронів біля фронту - фото 2
Дописи журналіста. Фото: скриншот

За інформацією журналіста, глава держави переконаний, що рішення знизити швидкість роботи системи має політичне підґрунтя, а не пов’язане з технічними причинами.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Міноборони з'ясувати причини обмежень у роботі супутникової системи Starshield та домогтися їх скасування. Для цього українська сторона має активізувати переговори з Державним департаментом США, Пентагоном і компанією SpaceX. Глава держави наголосив на необхідності забезпечити ефективнішу роботу українських дронів-перехоплювачів. Також він доручив посилити протиповітряну оборону та оновити роботу мобільних вогневих груп.

Як повідомляли Новини.LIVE, 12 листопада двопартійна група Конгресу США з питань України, до якої входять 105 законодавців, закликала адміністрацію Дональда Трампа та компанію SpaceX терміново втрутитися в ситуацію з обмеженнями Starshield. Американські конгресмени вимагають пояснити, хто ухвалив відповідне рішення та з яких причин, а також відновити повноцінний доступ України до супутникової системи.

супутник SpaceX військові війна в Україні Starshield
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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