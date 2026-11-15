Засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Представники компанії SpaceX пояснили, чому в Україні обмежують швидкість терміналів Starshield. За їхніми словами, причиною стали технічні проблеми.

Про це повідомив журналіст Нік Шифрін у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

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Обмеження Starshield в Україні

Шифрін зазначив, що Україна звернулася до SpaceX стосовно обмежень швидкості, з яким стикаються українські воїни вздовж лінії фронту та на окупованій території. Київ отримав відповідь, що це технічна проблема.

За словами журналіста, про це він дізнався від тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка.

"Київ не отримав жодних додаткових пояснень щодо того, чому швидкість на окупованій території обмежується вже 5 днів поспіль", — додав Шифрін.

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Допис Ніка Шифріна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, упродовж тижня Росія застосувала проти України понад 2300 ударних БпЛА, 1590 КАБів та 15 ракет. За його словами, обмеження Starshield заважають перехоплювати дрони.

А американський сенатор-демократ Річард Блюменталь висловив обурення через повторне обмеження доступу України до Starshield. Він заявив, що таке рішення послаблює здатність країни захищатися від російських атак.