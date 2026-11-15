Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У SpaceX пояснили, чому обмежують швидкість інтернету Україні

У SpaceX пояснили, чому обмежують швидкість інтернету Україні

Ua ru
15 листопада 2026 17:24
У SpaceX пояснили обмеження швидкості Starshield в Україні REUTERS/Gonzalo Fuentes
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Представники компанії SpaceX пояснили, чому в Україні обмежують швидкість терміналів Starshield. За їхніми словами, причиною стали технічні проблеми.

Про це повідомив журналіст Нік Шифрін у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Реклама

Обмеження Starshield в Україні

Шифрін зазначив, що Україна звернулася до SpaceX стосовно обмежень швидкості, з яким стикаються українські воїни вздовж лінії фронту та на окупованій території. Київ отримав відповідь, що це технічна проблема

За словами журналіста, про це він дізнався від тимчасового повіреного у справах України у США Дениса Сєніка.

"Київ не отримав жодних додаткових пояснень щодо того, чому швидкість на окупованій території обмежується вже 5 днів поспіль", — додав Шифрін.

Читайте також:
null
Допис Ніка Шифріна. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, упродовж тижня Росія застосувала проти України понад 2300 ударних БпЛА, 1590 КАБів та 15 ракет. За його словами, обмеження Starshield заважають перехоплювати дрони.

А американський сенатор-демократ Річард Блюменталь висловив обурення через повторне обмеження доступу України до Starshield. Він заявив, що таке рішення послаблює здатність країни захищатися від російських атак.

Україна SpaceX інтернет Starlink Starshield
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації