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Главная Новости дня В SpaceX объяснили, почему ограничивают скорость интернета в Украине

В SpaceX объяснили, почему ограничивают скорость интернета в Украине

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15 ноября 2026 17:24
В SpaceX объяснили ограничения скорости Starshield в Украине REUTERS/Gonzalo Fuentes
Основатель компании SpaceX Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Представители компании SpaceX объяснили, почему в Украине ограничивают скорость работы терминалов Starshield. По их словам, причиной стали технические проблемы.

Об этом сообщил журналист Ник Шифрин в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Ограничения Starshield в Украине

Шифрин отметил, что Украина обратилась к SpaceX по поводу ограничений скорости, с которыми сталкиваются украинские военные вдоль линии фронта и на оккупированной территории. Киев получил ответ, что это техническая проблема.

По словам журналиста, об этом он узнал от временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

"Киев не получил никаких дополнительных объяснений относительно того, почему скорость на оккупированной территории ограничивается уже 5 дней подряд", — добавил Шифрин.

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Пост Ника Шифрина. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в течение недели Россия применила против Украины более 2300 ударных БпЛА, 1590 кассетных бомб и 15 ракет. По его словам, ограничения Starshield мешают перехватывать дроны.

А американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь выразил возмущение в связи с повторным ограничением доступа Украины к Starshield. Он заявил, что такое решение ослабляет способность страны защищаться от российских атак.

Украина SpaceX интернет Starlink Starshield
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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