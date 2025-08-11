Відео
Головна Новини дня Соратник Путіна виступив проти війни — як його покарав диктатор

Соратник Путіна виступив проти війни — як його покарав диктатор

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 11:51
Чому Путін посварився зі своїм соратником Дмитром Козаком
Володимир Путін та Дмитро Козак. Фото: AP

Один із найдавніших соратників президента РФ Володимира Путіна, колишній куратор окупованого Донбасу Дмитро Козак заявив, що  вторгнення Росії до України було помилкою. Після цього він втратив владу, поступившись Сергію Кирієнку.

Про це пише The New York Times (NYT).

Чим Козак розчарував Путіна

Видання пише, що протягом десятиліть Козак був вірним помічником Путіна при виконанні "деяких найделікатніших завдань". Однак, як розповіли виданню троє людей, близьких до Кремля, а також двоє обізнаних представників Заходу, сьогодні Дмитро Козак майже ні за що не відповідає, а майже всі його повноваження перейшли до Сергія Кирієнка. 

"Козак розчарував Путіна, бо чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну Козак радив російському диктатору не робити цього. За словами інсайдерів, він начебто попереджав Путіна про жахливі наслідки повномасштабного вторгнення, прогнозуючи запеклий опір України.

Крім того, повідомляється, що навесні 2022 року Путін відхилив проєкт мирної угоди з Україною, який Козак начебто попередньо погодив з Києвом. 

Зовсім недавно Козак представив Путіну пропозицію про закінчення війни, а також закликав диктатора провести внутрішні реформи, передавши потужні російські силові структури під контроль уряду та створивши незалежну судову систему.

Що відомо про Козака

Дмитро Козак народився в радянській Україні, служив у радянських спецпідрозділах і працював із Путіним у мерії Санкт-Петербурга в 1990-х роках. Коли Путін став прем'єр-міністром Росії у 1999 році, він призначив Козака керівником свого апарату.

Наступними роками Козак залишався чи не найближчим соратником Путіна, керуючи його головними проєктами — від підготовки Сочинської олімпіади 2014 року до інтеграції в російську систему окупованого Криму.

Нагадаємо, спецпредставник Путіна з економічного співробітництва Кирило Дмитрієв анонсував, що зустріч Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня принесе мир.

Президент США заявив, що Зеленський має бути готовий "щось" підписати, щоб відбулося перемир’я між РФ та Україною.

Своєю чергою Зеленський заявив, що дарувати свою землю окупанту українці не будуть

Донбас володимир путін політики війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
