Почему Путин поссорился со своим соратником Дмитрием Козаком

Владимир Путин и Дмитрий Козак. Фото: AP

Один из древнейших соратников президента РФ Владимира Путина, бывший куратор оккупированного Донбасса Дмитрий Козак заявил, что вторжение России в Украину было ошибкой. После этого он потерял власть, уступив Сергею Кириенко.

Об этом пишет The New York Times (NYT).

Реклама

Читайте также:

Чем Козак разочаровал Путина

Издание пишет, что в течение десятилетий Козак был верным помощником Путина при выполнении "некоторых самых деликатных задач". Однако, как рассказали изданию три человека, близкие к Кремлю, а также двое осведомленных представителей Запада, сегодня Дмитрий Козак почти ни за что не отвечает, а почти все его полномочия перешли к Сергею Кириенко.

"Козак разочаровал Путина, потому что четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой", — говорится в сообщении.

В частности, накануне полномасштабного российского вторжения в Украину Козак советовал российскому диктатору не делать этого. По словам инсайдеров, он якобы предупреждал Путина об ужасных последствиях полномасштабного вторжения, прогнозируя ожесточенное сопротивление Украины.

Кроме того сообщается, что весной 2022 года Путин отклонил проект мирного соглашения с Украиной, который Козак якобы предварительно согласовал с Киевом.

Совсем недавно Козак представил Путину предложение об окончании войны, а также призвал диктатора провести внутренние реформы, передав мощные российские силовые структуры под контроль правительства и создав независимую судебную систему.

Что известно о Козаке

Дмитрий Козак родился в советской Украине, служил в советских спецподразделениях и работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах. Когда Путин стал премьер-министром России в 1999 году, он назначил Козака руководителем своего аппарата.

В последующие годы Козак оставался едва ли не ближайшим соратником Путина, руководя его главными проектами — от подготовки Сочинской олимпиады 2014 года до интеграции в российскую систему оккупированного Крыма.

Напомним, спецпредставитель Путина по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев анонсировал, что встреча Трампа и Путина на Аляске 15 августа принесет мир.

Президент США заявил, что Зеленский должен быть готов "что-то" подписать, чтобы произошло перемирие между РФ и Украиной.

В свою очередь Зеленский заявил, что дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.