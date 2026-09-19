Магнітні бурі 19 вересня: що покаже прогноз щодо Сонця

Осінь в Україні. Фото: УНІАН

У суботу, 19 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Геомагнітна обстановка протягом дня буде переважно спокійною, хоча час від часу можливі невеликі коливання. За актуальними прогнозами, індекс Kp не досягне рівня, при якому фіксується магнітна буря. При цьому сонячна активність залишиться низькою.

Про це повідомили синоптики National Oceanic and Atmospheric Administration, передає Новини.LIVE.

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За даними фахівців з космічної погоди, максимальний прогнозований індекс Kp на 19 вересня знаходиться приблизно в діапазоні 2,3–2,7. Для порівняння: геомагнітна буря рівня G1 починається з Kp 5, тому прогнозовані значення значно нижчі за цей поріг. Найпомітніші коливання очікуються в окремі періоди доби, проте повноцінної геомагнітної бурі прогнози не передбачають.

Якою буде геомагнітна обстановка 19 вересня

Протягом доби магнітосфера Землі має залишатися переважно спокійною. За даними актуального прогнозу, ймовірність геомагнітної бурі залишається низькою, а сонячна активність не вказує на передумови для серйозного посилення збурень. Фахівці також не прогнозують значних сонячних подій, які могли б різко змінити ситуацію протягом дня.

Що прогнозують на 19 вересня

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максимальний Kp — близько 2,7;

рівень G1 і вище не прогнозується;

геомагнітний фон — від спокійного до злегка нестабільного;

сонячна активність — низька;

ймовірність помітного посилення геомагнітної активності залишається невеликою.

У найближчі дні істотного посилення геомагнітної активності також не очікується. Згідно з доступним триденним прогнозом NOAA, 19 вересня показник Kp залишиться нижче штормового порогу, а нові, більш помітні збурення можливі пізніше. Тому субота мине без прогнозованої магнітної бурі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вересні 2026 року сильних магнітних бур не прогнозується. Згідно з даними фахівців NOAA, більш помітна геомагнітна активність може спостерігатися в останні дні місяця — з 25 по 28 вересня.

Також Новини.LIVE писали, що в суботу, 19 вересня, в Україні прогнозувалася мінлива хмарність, короткочасні опади та дощі в частині північних і західних областей.