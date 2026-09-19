Погода сьогодні, 19 вересня, в Україні — Укргідрометцентр

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Синоптики надали прогноз погоди на суботу, 19 вересня. Буде мінлива хмарність. Короткочасний дощ очікується на півночі, уночі — у більшості західних регіонів, удень — у більшості центральних областей. На решті території обійдеться без опадів.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Новини.LIVE.

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Погода в Україні 19 вересня

Карта "Погода в Україні 19 вересня 2026 року" від Укргідрометцентру

У західних областях уночі та вранці утвориться туман — видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 вересня 2026 року" від Укргідрометцентру

Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з південного заходу і заходу.

Уночі очікується зниження температури до +10...+15 °С, на крайньому заході та сході — до +6...+11 °С. Удень потеплішає до +21...+26 °С, у західних і північних регіонах — до +18...+23 °С.

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Карта температур в Україні станом на 15:00 19 вересня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Швидкість південно-західного і західного вітру — 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів у столиці знизяться до +13...+15 °С, а на Київщині — до 10...+15 °С. Удень повітря в Києві прогріється до +18...+23 °С, а в області — до +21...+23 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на синоптикиню Наталію Птухи повідомляв, що найближчими днями в Україну повернеться тепло. Причиною потепління є антициклон. Повітря в деяких регіонах прогріється до +27 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптика Віталія Постриганя писав, що в Україні очікується бабине літо. Суха і сонячна погода буде в період з 16 до 20 вересня. Удень температура підвищуватиметься до +21...+26 °С.