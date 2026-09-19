Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня З дощами та туманами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

З дощами та туманами: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Ua ru
19 вересня 2026 06:25
Погода сьогодні, 19 вересня, в Україні — Укргідрометцентр
Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

Синоптики надали прогноз погоди на суботу, 19 вересня. Буде мінлива хмарність. Короткочасний дощ очікується на півночі, уночі — у більшості західних регіонів, удень — у більшості центральних областей. На решті території обійдеться без опадів.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Україні 19 вересня 

Погода в Україні 19 вересня 2026 року
Карта "Погода в Україні 19 вересня 2026 року" від Укргідрометцентру

У західних областях уночі та вранці утвориться туман — видимість становитиме 200–500 метрів (I, жовтий, рівень небезпечності).

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 вересня 2026 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні 19 вересня 2026 року" від Укргідрометцентру

Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме з південного заходу і заходу. 

Уночі очікується зниження температури до +10...+15 °С, на крайньому заході та сході — до +6...+11 °С. Удень потеплішає до +21...+26 °С, у західних і північних регіонах — до +18...+23 °С.

Читайте також:
Температури в Україні 19 вересня 2026 року
Карта температур в Україні станом на 15:00 19 вересня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. Швидкість південно-західного і західного вітру — 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів у столиці знизяться до +13...+15 °С, а на Київщині — до 10...+15 °С. Удень повітря в Києві прогріється до +18...+23 °С, а в області — до +21...+23 °С.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на синоптикиню Наталію Птухи повідомляв, що найближчими днями в Україну повернеться тепло. Причиною потепління є антициклон. Повітря в деяких регіонах прогріється до +27 °С.

Також Новини.LIVE з посиланням на синоптика Віталія Постриганя писав, що в Україні очікується бабине літо. Суха і сонячна погода буде в період з 16 до 20 вересня. Удень температура підвищуватиметься до +21...+26 °С.

погода Укргідрометцентр прогнози синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації