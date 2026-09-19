Погода сегодня, 19 сентября, в Украине — Укргидрометцентр

Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Синоптики дали прогноз погоды на субботу, 19 сентября. Будет переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается на севере, ночью — в большинстве западных регионов, днем — в большинстве центральных областей. На остальной территории обойдется без осадков.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Новини.LIVE.

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Погода в Украине 19 сентября

Карта "Погода в Украине 19 сентября 2026 года" от Укргидрометцентра

В западных областях ночью и утром образуется туман — видимость будет составлять 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине 19 сентября 2026 года" от Укргидрометцентра

Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-запада и запада.

Ночью ожидается понижение температуры до +10...+15 °С, на крайнем западе и востоке — до +6...+11 °С. Днем потеплеет до +21...+26 °С, в западных и северных регионах — до +18...+23 °С.

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В Киеве и Киевской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Скорость юго-западного и западного ветра — 5–10 м/с. Ночью столбики термометров в столице опустятся до +13...+15 °С, а в Киевской области — до 10...+15 °С. Днем воздух в Киеве прогреется до +18...+23 °С, а в области — до +21...+23 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Птухи сообщал, что в ближайшие дни в Украину вернется тепло. Причиной потепления является антициклон. Воздух в некоторых регионах прогреется до +27 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Виталия Постриганя писал, что в Украине ожидается бабье лето. Сухая и солнечная погода будет в период с 16 по 20 сентября. Днём температура будет повышаться до +21...+26 °С.