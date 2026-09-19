Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дожди и туманы: прогноз погоды в Украине на сегодня

Дожди и туманы: прогноз погоды в Украине на сегодня

Ua ru
19 сентября 2026 06:25
Погода сегодня, 19 сентября, в Украине — Укргидрометцентр
Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

Синоптики дали прогноз погоды на субботу, 19 сентября. Будет переменная облачность. Кратковременный дождь ожидается на севере, ночью — в большинстве западных регионов, днем — в большинстве центральных областей. На остальной территории обойдется без осадков.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Погода в Украине 19 сентября

Погода в Украине 19 сентября 2026 года
Карта "Погода в Украине 19 сентября 2026 года" от Укргидрометцентра

В западных областях ночью и утром образуется туман — видимость будет составлять 200–500 метров (I, желтый, уровень опасности).

Опасные метеорологические явления в Украине 19 сентября 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления в Украине 19 сентября 2026 года" от Укргидрометцентра

Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с юго-запада и запада.

Ночью ожидается понижение температуры до +10...+15 °С, на крайнем западе и востоке — до +6...+11 °С. Днем потеплеет до +21...+26 °С, в западных и северных регионах — до +18...+23 °С.

Читайте также:
Температуры в Украине 19 сентября 2026 года
Карта температур в Украине по состоянию на 15:00 19 сентября 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Скорость юго-западного и западного ветра — 5–10 м/с. Ночью столбики термометров в столице опустятся до +13...+15 °С, а в Киевской области — до 10...+15 °С. Днем воздух в Киеве прогреется до +18...+23 °С, а в области — до +21...+23 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Птухи сообщал, что в ближайшие дни в Украину вернется тепло. Причиной потепления является антициклон. Воздух в некоторых регионах прогреется до +27 °С.

Также Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Виталия Постриганя писал, что в Украине ожидается бабье лето. Сухая и солнечная погода будет в период с 16 по 20 сентября. Днём температура будет повышаться до +21...+26 °С.

погода Укргидрометцентр прогнозы синоптик прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации