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Главная Новости дня После дождей придет бабье лето: Украину накроет тепло до +26 °С

После дождей придет бабье лето: Украину накроет тепло до +26 °С

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14 сентября 2026 14:48
Бабье лето в Украине 16–20 сентября: до +26 °С
Девушка у фонтана осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине с 16 по 20 сентября ожидается бабье лето. В этот период установится сухая, тёплая и солнечная погода, а дневная температура воздуха повысится до +21…+26 °С. Перед потеплением на Украину будет по-прежнему влиять циклон с Балкан, который принесет периодические дожди.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань, сообщает Новини.LIVE.

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Бабине літо
Карта температур. Изображение: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

Когда в Украину придет бабье лето

По предварительным синоптическим расчетам, в период с 16 по 20 сентября в атмосфере будет доминировать антициклон с юго-запада. Благодаря этому в Украину придет сухая, теплая и солнечная погода.

Ночью температура воздуха составит +9…+14 °С, а днём — +21…+26 °С. По словам синоптика, сентябрь ещё подарит тёплые солнечные дни.

Какая будет погода 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, на погоду в Украине будет по-прежнему влиять циклон, сформировавшийся над Адриатическим морем, а затем через Балканы переместившийся в нашу страну.

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Ожидаются периодические дожди. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, а днем — +16…+21 °С. Среднесуточная температура будет оставаться в пределах сентябрьских значений.

В то же время это еще не означает, что в Украине наступает пронизывающая осенняя погода.

Прогноз погоды на 15 сентября

Во вторник, 15 сентября, циклонический вихрь покинет регион, открывая путь потоку северного воздуха. Облачность будет постепенно уменьшаться, солнечных прояснений станет больше, а значительных осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха составит +7…+12 °С, а днём — +17…+22 °С.

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Скриншот сообщения Виталия Постриганя/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраняться теплая погода, а средняя температура ожидается на 1,5–2 °С выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. По предварительным прогнозам, летняя жара может задержаться до начала октября, поэтому бабье лето может быть более продолжительным.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируют. Наиболее заметные геомагнитные возмущения наблюдались 10–12 сентября. Более слабая активность возможна также в конце месяца. Метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды и контролировать артериальное давление.

погода сентябрь синоптик прогноз погоды погода в Украине бабье лето
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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