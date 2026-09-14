Бабине літо в Україні 16–20 вересня: до +26 °С

Дівчина біля фонтану восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні з 16 до 20 вересня очікується бабине літо. У цей період встановиться суха, тепла та сонячна погода, а температура повітря вдень підвищиться до +21…+26 °С. Перед потеплінням на Україну ще впливатиме циклон із Балкан, який принесе періодичні дощі.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, інформує Новини.LIVE.

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Карта температур. Зображення: Черкаський обласний центр з гідрометеорології

Коли в Україну прийде бабине літо

За попередніми синоптичними розрахунками, у період із 16 до 20 вересня в атмосфері домінуватиме антициклон із південного заходу. Завдяки цьому в Україну прийде суха, тепла та сонячна погода.

Вночі температура повітря становитиме +9…+14 °С, а вдень — +21…+26 °С. За словами синоптика, вересень ще подарує теплі сонячні дні.

Якою буде погода 14 вересня

У понеділок, 14 вересня, на погоду в Україні ще впливатиме циклон, який сформувався над Адріатичним морем, а потім через Балкани перемістився до нашої держави.

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Очікуються періодичні дощі. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, а вдень — +16…+21 °С. Середньодобова температура залишатиметься в межах вересневих значень.

Водночас це ще не означає, що Україна переходить до пронизливої осінньої погоди.

Прогноз погоди на 15 вересня

У вівторок, 15 вересня, циклонічний вихор залишатиме регіон, відкриваючи шлях порції північного повітря. Хмарність поступово зменшуватиметься, сонячних прояснень стане більше, а суттєвих опадів не очікується.

Вночі температура повітря становитиме +7…+12 °С, а вдень — +17…+22 °С.

Скриншот повідомлення Віталія Постриганя/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у вересні 2026 року в Україні може зберігатися тепла погода, а середня температура очікується на 1,5–2 °С вище за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання. За попередніми прогнозами, літнє тепло може затриматися до початку жовтня, тому бабине літо може бути тривалішим.

Новини.LIVE також писали, що у вересні 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують. Найбільш помітні геомагнітні збурення були 10–12 вересня. Слабша активність можлива також наприкінці місяця. Метеочутливим людям радять більше відпочивати, пити достатньо води та контролювати артеріальний тиск.