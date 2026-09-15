Прогноз погоды в Украине на конец недели — синоптик прогнозирует теплую погоду

Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие дни в Украине ожидается преимущественно сухая, солнечная и комфортная погода. Температура воздуха днем составит 20–27 °C, а в конце недели в большинстве регионов может подняться до 28 °C. Потепление связано с приходом антициклона — области повышенного атмосферного давления.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала синоптик Наталья Птуха, передает Новини.LIVE.

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В Украину вернется летнее тепло

По данным синоптика, антициклон обеспечит преимущественно ясную погоду без осадков, благодаря чему днем приземный слой воздуха будет активнее прогреваться.

"В ближайшие несколько суток у нас будет преимущественно более комфортная погода. Возвращение таких летних ощущений будет связано с тем, что надвигается антициклон — область повышенного атмосферного давления, которая обеспечит нам в большинстве регионов погоду без осадков и больше солнца. Соответственно, в дневные часы будет более интенсивный прогрев приземного слоя воздуха. Поэтому температура в ближайшие три суток будет в пределах 20–27°, а в конце недели в большинстве регионов — даже 23–28°", — отметила Птуха.

В то же время на западе Украины в четверг и пятницу возможны кратковременные дожди и отдельные грозы. Синоптик пояснила, что атмосферный фронт придет с запада, однако дальше вглубь страны не продвинется и постепенно утратит активность.

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Ночная температура пока будет оставаться прохладной. В ближайшие ночи столбики термометров будут показывать 6–12 °C, однако впоследствии воздух ночью станет теплее — до 10–15 °C.

Птуха также объяснила значение понятия "бабье лето":

"Бабье лето — это народное название того периода, когда действительно осенью, после первых таких прохладных осенних дней, снова возвращается более теплая погода, антициклон, вот этот без осадков, солнышко, и в дневные часы местами напоминает летнюю погоду. Иногда их различают несколько — ранние, поздние, то есть в течение сентября и октября эти синоптические периоды, когда антициклон с более теплой воздушной массой и солнечными прояснениями будет снова напоминать более теплую погоду", — пояснила синоптик.

По ее словам, подобные периоды могут возникать в течение сентября и октября, поэтому нынешнее потепление также может напоминать "бабье лето".

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года ожидается лишь несколько периодов слабых и умеренных геомагнитных колебаний, в частности 10–12 сентября. В такие дни метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать и контролировать артериальное давление.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года в Украине прогнозируется средняя температура воздуха примерно на 1,5–2 °C выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания, поэтому погода не будет стабильно сухой и жаркой.