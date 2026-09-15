Прогноз погоди в Україні на кінець тижня — синоптик прогнозує теплу погоду

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

Найближчими днями в Україні очікується переважно суха, сонячна та комфортна погода. Температура повітря вдень становитиме 20–27 °C, а наприкінці тижня у більшості регіонів може піднятися до 28 °C. Потепління пов’язане з надходженням антициклону — області підвищеного атмосферного тиску.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла синоптикиня Наталія Птуха, передає Новини.LIVE.

Реклама

В Україну повернеться літнє тепло

За даними синоптика, антициклон забезпечить переважно ясну погоду без опадів, завдяки чому вдень приземний шар повітря активніше прогріватиметься.

"Найближчі кілька діб у нас буде переважно більш комфортна погода. Повернення таких літніх відчуттів буде пов’язано із тим, що надходить антициклон, поле високого атмосферного тиску, який забезпечить нам переважно в більшості регіонів погоду без опадів, більше сонця. Відповідно, в денні години буде інтенсивніший прогрів приземного шару повітря. Тому значення температури в найближчі три доби — в межах 20–27°, а наприкінці тижня навіть 23–28° будемо мати у більшості регіонів", — зазначила Птуха.

Водночас на заході України у четвер і п’ятницю можливі короткочасні дощі та окремі грози. Синоптикиня пояснила, що атмосферний фронт прийде із заходу, однак далі вглиб країни не просуватиметься та поступово втратить активність.

Читайте також:

Нічна температура поки залишатиметься прохолодною. Найближчими ночами стовпчики термометрів показуватимуть 6–12 °C, однак згодом повітря вночі стане теплішим — до 10–15 °C.

Птуха також пояснила значення поняття "бабине літо":

"Бабине літо — це народна назва того періоду, коли дійсно восени, після перших таких прохолодних осінніх днів, знову повертається більш тепла погода, антициклон, ось цей без опадів, сонечко, і в денні години нагадує подекуди літню погоду. Інколи їх розрізняють декілька — ранні, пізні, тобто впродовж вересня і жовтня ці періоди синоптичні, коли антициклон із більш теплою повітряною масою і сонячними проясненнями буде нагадувати знову більш теплу погоду", — пояснила синоптикиня.

За її словами, подібні періоди можуть виникати протягом вересня та жовтня, тому нинішнє потепління також може нагадувати "бабине літо".

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року очікується лише кілька періодів слабких та помірних геомагнітних коливань, зокрема 10–12 вересня. У такі дні метеочутливим людям радять більше відпочивати та контролювати артеріальний тиск.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні прогнозують середню температуру повітря приблизно на 1,5–2 °C вище за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання, тому погода не буде стабільно сухою і спекотною.