Прогноз погоди в Україні на кінець тижня — синоптик прогнозує теплу погоду

До +28° до кінця тижня: в Україну повернеться тепло
Найближчими днями в Україні очікується переважно суха, сонячна та комфортна погода. Температура повітря вдень становитиме 20–27 °C, а наприкінці тижня у більшості регіонів може піднятися до 28 °C. Потепління пов’язане з надходженням антициклону — області підвищеного атмосферного тиску.
Про це в ефірі День.LIVE розповіла синоптикиня Наталія Птуха, передає Новини.LIVE.
В Україну повернеться літнє тепло
За даними синоптика, антициклон забезпечить переважно ясну погоду без опадів, завдяки чому вдень приземний шар повітря активніше прогріватиметься.
"Найближчі кілька діб у нас буде переважно більш комфортна погода. Повернення таких літніх відчуттів буде пов’язано із тим, що надходить антициклон, поле високого атмосферного тиску, який забезпечить нам переважно в більшості регіонів погоду без опадів, більше сонця. Відповідно, в денні години буде інтенсивніший прогрів приземного шару повітря. Тому значення температури в найближчі три доби — в межах 20–27°, а наприкінці тижня навіть 23–28° будемо мати у більшості регіонів", — зазначила Птуха.
Водночас на заході України у четвер і п’ятницю можливі короткочасні дощі та окремі грози. Синоптикиня пояснила, що атмосферний фронт прийде із заходу, однак далі вглиб країни не просуватиметься та поступово втратить активність.
Нічна температура поки залишатиметься прохолодною. Найближчими ночами стовпчики термометрів показуватимуть 6–12 °C, однак згодом повітря вночі стане теплішим — до 10–15 °C.
Птуха також пояснила значення поняття "бабине літо":
"Бабине літо — це народна назва того періоду, коли дійсно восени, після перших таких прохолодних осінніх днів, знову повертається більш тепла погода, антициклон, ось цей без опадів, сонечко, і в денні години нагадує подекуди літню погоду. Інколи їх розрізняють декілька — ранні, пізні, тобто впродовж вересня і жовтня ці періоди синоптичні, коли антициклон із більш теплою повітряною масою і сонячними проясненнями буде нагадувати знову більш теплу погоду", — пояснила синоптикиня.
За її словами, подібні періоди можуть виникати протягом вересня та жовтня, тому нинішнє потепління також може нагадувати "бабине літо".
Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року очікується лише кілька періодів слабких та помірних геомагнітних коливань, зокрема 10–12 вересня. У такі дні метеочутливим людям радять більше відпочивати та контролювати артеріальний тиск.
Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року в Україні прогнозують середню температуру повітря приблизно на 1,5–2 °C вище за кліматичну норму. Водночас протягом місяця можливі дощі, грози та короткочасні похолодання, тому погода не буде стабільно сухою і спекотною.