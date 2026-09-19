Магнитные бури 19 сентября: что покажет прогноз Солнца

Осень в Украине. Фото: УНИАН

В субботу, 19 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная обстановка в течение дня будет преимущественно спокойной, хотя временами возможны небольшие возмущения. По актуальным прогнозам, индекс Kp не достигнет уровня, при котором фиксируется магнитная буря. При этом солнечная активность останется низкой.

Об этом сообщили синоптики National Oceanic and Atmospheric Administration, передает Новини.LIVE.

Реклама

По данным специалистов по космической погоде, максимальный прогнозируемый Kp на 19 сентября находится примерно в диапазоне 2,3–2,7. Для сравнения, геомагнитная буря уровня G1 начинается с Kp 5, поэтому прогнозируемые значения значительно ниже этого порога. Наиболее заметные колебания ожидаются в отдельные периоды суток, однако полноценного геомагнитного шторма прогнозы не показывают.

Какой будет геомагнитная обстановка 19 сентября

В течение суток магнитосфера Земли должна оставаться преимущественно спокойной. По данным актуального прогноза, вероятность геомагнитной бури остается низкой, а солнечная активность не указывает на предпосылки для серьезного усиления возмущений. Специалисты также не прогнозируют значительных солнечных событий, которые могли бы резко изменить ситуацию в течение дня.

Что прогнозируют на 19 сентября

Читайте также:

максимальный Kp — около 2,7;

уровень G1 и выше не прогнозируется;

геомагнитный фон — от спокойного до слегка нестабильного;

солнечная активность — низкая;

вероятность заметного усиления геомагнитной активности остается небольшой.

В ближайшие дни существенного усиления геомагнитной активности также не ожидается. Согласно доступному трехдневному прогнозу NOAA, 19 сентября показатель Kp останется ниже штормового порога, а новые более заметные возмущения возможны позднее. Поэтому суббота пройдет без прогнозируемой магнитной бури.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года сильных магнитных бурь не прогнозируется. Согласно данным специалистов NOAA, более заметная геомагнитная активность может наблюдаться в последние дни месяца — с 25 по 28 сентября.

Также Новини.LIVE писали, что в субботу, 19 сентября, в Украине прогнозировалась переменная облачность, кратковременные осадки и дожди в части северных и западных областей.