Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Слабая вспышка на Солнце: прогноз магнитных бурь на пятницу

Слабая вспышка на Солнце: прогноз магнитных бурь на пятницу

Ua ru
18 сентября 2026 09:40
Магнитные бури 18 сентября: подробный прогноз геомагнитного поля
Головокружение. Фото: Pexels

В пятницу, 18 сентября, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться преимущественно спокойной, поэтому мощных магнитных бурь ожидать не стоит. За прошедшие сутки специалисты зафиксировали лишь одну слабую солнечную вспышку класса В, которая не оказывает ощутимого влияния на нашу планету.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Реклама

Магнитные бури в Украине 18 сентября

Текущий уровень солнечной активности не представляет серьезной угрозы для Земли, поэтому в пятницу, 18 сентября, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Специалисты ожидают, что геомагнитное поле в течение дня будет находиться преимущественно в диапазоне от спокойного до нестабильного состояния.

По данным наблюдений, в течение последних 24 часов активность на Солнце оставалась на очень низком уровне.

null
Прогноз магнитных бурь с 18 по 21 сентября. Фото: Solar Meteo

В то же время полностью исключать вероятность появления магнитных бурь не стоит. В настоящее время сохраняется небольшая вероятность возникновения более мощных явлений, а именно вспышек М-класса.

Читайте также:

Солнечная активность на 18 сентября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 3

Новини.LIVE ранее сообщали, что в сентябре 2026 года мощных магнитных бурь не ожидается. По прогнозу специалистов NOAA, более заметные возмущения придутся на конец месяца с 25 по 28 сентября.

В пятницу, 18 сентября, ожидается переменная облачность, в отдельных регионах пройдут кратковременные дожди. В западной части страны и в Житомирской области ночью и утром возможен туман. Днем потеплеет до +20...+25 °C, хотя на западе местами будет прохладнее.

космос Солнце здоровье магнитные бури
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации