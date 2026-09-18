Магнітні бурі 18 вересня: детальний прогноз геомагнітного поля

Головокружіння. Фото: Pexels

У п'ятницю, 18 вересня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься переважно спокійною, тож потужних магнітних бур очікувати не варто. Протягом минулої доби фахівці зафіксували лише один слабкий сонячний спалах класу В, який не має відчутного впливу на нашу планету.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі в Україні 18 вересня

Поточний рівень сонячної активності не становить серйозної загрози для Землі, тому у п'ятницю, 18 вересня, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Фахівці очікують, що геомагнітне поле протягом дня перебуватиме переважно у межах від спокійного до нестабільного стану.

За даними спостережень, упродовж останніх 24 годин активність на Сонці трималася на дуже низькому рівні.

Прогноз магнітних бур з 18 до 21 вересня. Фото: Солар Метео

Водночас повністю виключати шанс появи магнітних бур не варто. Наразі зберігається невелика ймовірність виникнення потужніших явищ, а саме спалахів М-класу.

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Сонячна активність на 18 вересня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 3

Новини.LIVE раніше повідомляли, що у вересні 2026 року потужних магнітних бур не очікується. За прогнозом фахівців NOAA, помітніші збурення припадуть на кінець місяця з 25 по 28 вересня.

У п'ятницю, 18 вересня, очікується мінлива хмарність, в окремих регіонах пройдуть короткочасні дощі. У західній частині країни та на Житомирщині вночі й уранці можливий туман. Удень потеплішає до +20...+25 °C, хоча на заході місцями буде прохолодніше.