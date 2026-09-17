Погода в Україні 18 вересня: дощі, тумани та до +25 °С

Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 18 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, а в окремих областях пройдуть короткочасні дощі. У західних і Житомирській областях вночі та вранці місцями прогнозують туман. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, а вдень — +20…+25 °С, на заході місцями буде прохолодніше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 18 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Якою буде погода в Україні 18 вересня

За прогнозами Укргідрометцентру, у п'ятницю на більшій частині території України синоптична ситуація та погода істотно не зміняться. Погоду без опадів визначатиме поле підвищеного тиску.

Водночас холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасні дощі у більшості західних областей, а вночі — також у північних. На решті території опадів не прогнозують.

У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями очікується туман.

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Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, а на сході країни буде дещо прохолодніше — +7…+12 °С. Вдень повітря прогріється до +20…+25 °С, тоді як у західних областях місцями очікується +17…+19 °С.

Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3–8 м/с.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що синоптик Наталка Діденко прогнозує різке похолодання в Україні з 21 вересня. Атмосферні фронти принесуть дощі, місцями помірні та сильні, а денна температура знизиться до +10…+17 °С. Водночас Діденко зазначила, що похолодання не буде остаточним і у вересні ще очікуються теплі дні.

Новини.LIVE також писали, що восени в Україні можливі різкі зміни погодних умов із періодами сухого тепла та похолоданнями. Метеорологи прогнозують часті тумани, які через погіршення видимості можуть ускладнювати рух на дорогах. Водночас тривалі сухі періоди можуть призвести до дефіциту вологи в ґрунті та посилення ризику посухи.