Погода в Украине 18 сентября: дожди, туманы и до +25 °С

Осенью люди гуляют по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 18 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, а в отдельных областях пройдут кратковременные дожди. В западных и Житомирской областях ночью и утром местами прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, а днем — +20…+25 °С, на западе местами будет прохладнее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

Погода в Украине на 18 сентября. Карта: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Украине 18 сентября

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу на большей части территории Украины синоптическая ситуация и погода существенно не изменятся. Погоду без осадков будет определять область повышенного давления.

В то же время холодный атмосферный фронт принесет местами кратковременные дожди в большинстве западных областей, а ночью — также в северных. На остальной территории осадков не прогнозируется.

В западных и Житомирской областях ночью и утром местами ожидается туман.

Читайте также:

Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, а на востоке страны будет несколько прохладнее — +7…+12 °С. Днем воздух прогреется до +20…+25 °С, тогда как в западных областях местами ожидается +17…+19 °С.

Ветер будет переменного направления, его скорость составит 3–8 м/с.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует резкое похолодание в Украине с 21 сентября. Атмосферные фронты принесут дожди, местами умеренные и сильные, а дневная температура снизится до +10…+17 °С. В то же время Диденко отметила, что похолодание не будет окончательным и в сентябре еще ожидаются теплые дни.

Новини.LIVE также писали, что осенью в Украине возможны резкие изменения погодных условий с периодами сухой жары и похолоданиями. Метеорологи прогнозируют частые туманы, которые из-за ухудшения видимости могут затруднять движение на дорогах. В то же время длительные засушливые периоды могут привести к дефициту влаги в почве и усилению риска засухи.