Последние тёплые дни: Наталья Диденко назвала дату похолодания

Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 16 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода без значительных осадков. Температура воздуха днем в основном составит +20...+23 °С, а на западе поднимется до +26 °С. В то же время уже с 21 сентября прогнозируют резкое похолодание, дожди и понижение температуры до +10...+17 °С.

Об этом сообщает Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода 16 сентября

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду в Украине сохранится комфортная погода с большим количеством солнца и теплом.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Теплее всего будет в западных областях — температура воздуха днем составит +22...+26 °С. В большинстве регионов ожидается +20...+23 °С.

На востоке будет прохладнее — столбики термометров покажут +17...+20 °С.

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Когда в Украине похолодает

По словам синоптика, практически всю текущую неделю в Украине будет продолжаться период теплой погоды, который можно назвать бабиным летом.

В то же время с ближайшего понедельника, 21 сентября, ситуация изменится. Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут дожди, местами — умеренные и сильные осадки.

Температура воздуха существенно снизится и днем составит всего +10...+17 °С.

В то же время этот прогноз еще требует уточнения. По словам Диденко, похолодание не будет окончательным — в сентябре Украину еще ждут теплые дни.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраняться теплая погода, а средняя температура ожидается на 1,5–2 °С выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. По предварительным прогнозам, летняя жара может задержаться до начала октября, поэтому бабье лето может быть более продолжительным.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируют. Наиболее заметные геомагнитные возмущения наблюдались 10–12 сентября. Более слабая активность возможна также в конце месяца. Метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды и контролировать артериальное давление.