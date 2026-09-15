Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Последние тёплые дни: синоптик Диденко назвала дату похолодания

Последние тёплые дни: синоптик Диденко назвала дату похолодания

Ua ru
15 сентября 2026 13:48
Последние тёплые дни: Наталья Диденко назвала дату похолодания
Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 16 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода без значительных осадков. Температура воздуха днем в основном составит +20...+23 °С, а на западе поднимется до +26 °С. В то же время уже с 21 сентября прогнозируют резкое похолодание, дожди и понижение температуры до +10...+17 °С.

Об этом сообщает Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какая будет погода 16 сентября

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в среду в Украине сохранится комфортная погода с большим количеством солнца и теплом.

Последние тёплые дни: синоптик Диденко назвала дату похолодания - фото 1
Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Теплее всего будет в западных областях — температура воздуха днем составит +22...+26 °С. В большинстве регионов ожидается +20...+23 °С.

На востоке будет прохладнее — столбики термометров покажут +17...+20 °С.

Читайте также:

В Киеве 16 сентября прогнозируют сухую, солнечную и тёплую погоду. Днём температура воздуха поднимется до +23 °С.

Когда в Украине похолодает

По словам синоптика, практически всю текущую неделю в Украине будет продолжаться период теплой погоды, который можно назвать бабиным летом.

В то же время с ближайшего понедельника, 21 сентября, ситуация изменится. Через территорию Украины будут проходить атмосферные фронты, которые принесут дожди, местами — умеренные и сильные осадки.

Температура воздуха существенно снизится и днем составит всего +10...+17 °С.

В то же время этот прогноз еще требует уточнения. По словам Диденко, похолодание не будет окончательным — в сентябре Украину еще ждут теплые дни.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2026 года в Украине может сохраняться теплая погода, а средняя температура ожидается на 1,5–2 °С выше климатической нормы. В то же время в течение месяца возможны дожди, грозы и кратковременные похолодания. По предварительным прогнозам, летняя жара может задержаться до начала октября, поэтому бабье лето может быть более продолжительным.

Новини.LIVE также писали, что в сентябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируют. Наиболее заметные геомагнитные возмущения наблюдались 10–12 сентября. Более слабая активность возможна также в конце месяца. Метеочувствительным людям рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды и контролировать артериальное давление.

погода осень похолодание прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации